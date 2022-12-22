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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Шмыгаль: Выход из самого сложного случая блэкаута займет от семи до 10 дней

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В случае полного блэкаута "ключевая задача будет выжить", отметил премьер
В случае полного блэкаута "ключевая задача будет выжить", отметил премьер
Фото: EPA

У правительства Украины есть планы на случай полного блэкаута для больших городов. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"При самом сложном случае полного блэкаута, когда вообще все разбито, выход занимает от семи до 10 дней. Это по расчетам наших энергетиков. Подчеркну, это теоретические расчеты, потому что мир еще не переживал таких вещей", – сказал Шмыгаль.

На вопрос, какой план у правительства на такой случай для больших городов, премьер ответил, что правительство готовится ко всем возможным сценариям развития событий.

"Руководителям ОВА, руководителям общин доведены планы реагирования на случай критических ситуаций. У этих документов есть гриф "Для служебного пользования", и они не могут быть публично озвучены",  отметил он.

По мнению Шмыгаля, для крупных городов инициатива президента по созданию "пунктов несокрушимости" – это единственный реалистичный путь. Он отметил, что по состоянию на прошлую неделю таких пунктов в Украине было 5 тыс.; правительство ожидает, что через две недели их будет уже 1517 тыс.

"Это будет тот инструмент, который будет помогать людям выжить в критические времена, когда может произойти блэкаут. И, конечно, определенный перечень действий, которые должны выполнить местные власти. Иного выхода нет", – сказал премьер.

Он отметил, что большой проблемой в случае блэкаута может стать система отопления, сохранение которой лежит на местных властях.

Что касается возможного плана централизованной эвакуации людей в сельскую местность, по примеру прифронтовых населенных пунктов, Шмыгаль заявил, что при блэкауте такой подход работать не будет.

"В случае блэкаута это совсем другая история. Если он будет по всей стране, то куда увозить, если вся страна в условиях гуманитарной катастрофы? Мы понимаем, что будет происходить. Часть людей переедет в ближайшие сельские населенные пункты, часть планирует остаться в городах и сделала соответствующие приготовления… Кто-то придет в "пункт несокрушимости". Кто-то уедет за границу… Ключевая задача будет выжить. Потому сейчас делаем все, чтобы не допустить такого сценария",  подытожил премьер.

Контекст:

С начала октября российские оккупанты массированно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране стали вводить временные отключения света.

Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки, значительно повредившие украинские энергообъекты.

Обстрелами было значительно повреждено около 50% объектов украинский энергетической инфраструктуры, сообщили в начале декабря в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры. По данным Минэнерго, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Теги: энергетика, отопление, электричество, эвакуация, электроэнергия, гуманитарная катастрофа, война России против Украины, инфраструктура, премьер-министр, Денис Шмыгаль, энергосистема
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