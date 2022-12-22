Яценюк: Patriot необходимы, чтобы закрыть небо над ключевыми объектами Украины

"Patriot – это четвертый, высший уровень противовоздушной обороны. Это даст возможность защищать ключевые объекты. Системы Patriot считаются самыми совершенными. Думаю, тут преследуются две цели. Первая – ключевая, помочь Украине. А вторая: рано или поздно Украина станет членом НАТО. И если Украина будет оперировать система Patriot, то это обезопасит пространство всех стран – членов НАТО от возможных российских атак, в том числе межконтинентальными ракетами. Поскольку Patriot сбивают и баллистические ракеты", – сказал Яценюк.
По его словам, американские зенитно-ракетные комплексы сломают планы России по нанесению массированных ракетных ударов по территории Украины.
"Patriot необходимы, чтобы закрыть небо над ключевыми объектами Украины. Потому что закрыть всю страну ими будет сложно. Но это очень серьезный удар по России и очень серьезная защита для Украины", – подчеркнул Яценюк.
Соединенные Штаты 21 декабря официально объявили о выделении Украине дополнительной военной помощи на $1,85 млрд. Пакет включает $1 млрд финансирования, о выделении которого распорядился президент Джо Байден, а также $850 млн, которые предоставляет Пентагон в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Таким образом, общая военная помощь Украине от США составила $21,9 млрд с начала работы администрации президента Джо Байдена.
По данным Пентагона, новый пакет включает одну батарею ЗРК Patriot и боеприпасы к ней.
Украинские военные быстро освоят системы ПВО Patriot, считает министр обороны Алексей Резников.