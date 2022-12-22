Швеция получила от США четвертую батарею ЗРК Patriot

Передача состоялась через четыре года после подписания контракта и через год после поставки первой батареи, говорится в сообщении.
"Прошло четыре года с тех пор как FMV заказала систему Patriot в США. Тот факт, что мы за это время получили совершенно новую зенитную систему, которой Швеция не имела, – это очень быстрая работа по сравнению с тем, сколько времени обычно занимают подобные проекты", – написали в FMV.
Согласно графику, поставки ЗРК должны были завершиться в 2023 году, но "сложная ситуация в мире заставила ускорить их", отмечают в агентстве.
В городе Хальмстад на юго-западе Швеции, где будет базироваться батарея, американские военные провели обучение шведских коллег по применению и обслуживанию ЗРК. Сообщается, что часть из них останется еще на год для помощи в обучении и обслуживании.
В январе на фоне сообщений об угрозе российского вторжения в Украину, а также переговоров России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности, которые проходили 10-го, 12-го и 13 января, Швеция объявила об усилении военной готовности.
18 мая Швеция и Финляндия одновременно подали заявки на вступление в НАТО.
29 июня Североатлантический союз принял решение о приглашении Финляндии и Швеции к членству в оборонном Альянсе.