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Швеция получила от США четвертую батарею ЗРК Patriot

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ЗРК были поставлены на год раньше плана "из-за сложной ситуации в мире"
ЗРК были поставлены на год раньше плана "из-за сложной ситуации в мире"
Фото: fmv.se

Шведская армия получила четвертую батарею зенитно-ракетного комплекса Patriot в конфигурации PAC-3+. Об этом 22 декабря сообщило Агентство по материальному обеспечению Вооруженных сил Швеции.

Передача состоялась через четыре года после подписания контракта и через год после поставки первой батареи, говорится в сообщении.

"Прошло четыре года с тех пор как FMV заказала систему Patriot в США. Тот факт, что мы за это время получили совершенно новую зенитную систему, которой Швеция не имела, – это очень быстрая работа по сравнению с тем, сколько времени обычно занимают подобные проекты", – написали в FMV.

Согласно графику, поставки ЗРК должны были завершиться в 2023 году, но "сложная ситуация в мире заставила ускорить их", отмечают в агентстве.

В городе Хальмстад на юго-западе Швеции, где будет базироваться батарея, американские военные провели обучение шведских коллег по применению и обслуживанию ЗРК. Сообщается, что часть из них останется еще на год для помощи в обучении и обслуживании.

Контекст:

В январе на фоне сообщений об угрозе российского вторжения в Украину, а также переговоров России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности, которые проходили 10-го12-го и 13 января, Швеция объявила об усилении военной готовности.

18 мая Швеция и Финляндия одновременно подали заявки на вступление в НАТО.

29 июня Североатлантический союз принял решение о приглашении Финляндии и Швеции к членству в оборонном Альянсе.

Теги: США, Швеция, вооружение, Patriot
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