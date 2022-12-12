Швеция предоставит Украине дополнительные системы ПВО. Министр обороны раскрыл состав нового пакета помощи

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"Правительство Швеции приняло девятый пакет поддержки Украины, и он на 50% больше, чем восьмой пакет. Это связано с тем, что мы наблюдаем эскалацию со стороны России", – сказал Йонсон.
Стокгольм готовится предоставить Киеву системы противовоздушной обороны, комплектующие для них, а также зимнюю амуницию для украинских военных. По словам министра, Швеция не просто поддерживает Украину, а инвестирует в общую безопасность, поскольку Россия постоянно нарушает права людей, атакуя мирную инфраструктуру.
"С 1 января мы будем председательствовать в Совете Европы и для нас будет очень важной задачей защищать интересы Украины", – пообещал глава минобороны.
Он также напомнил, что по программе EUMAM Украине уже предоставлен мандат на проведение индивидуальной, коллективной и специальной подготовки 15 тыс. военных. Учения будут проходить в нескольких точках на территории государств – стран ЕС.
Швеция выделила Украине восемь пакетов военной помощи. Их размер оценивался примерно в 2 млрд шведских крон ($188 млрд), сообщило правительство страны.
Швеция, в частности, поставляет Украине противокорабельные ракеты, противотанковые комплексы и винтовки.
Кроме того, как сказано на сайте правительства, Швеция предоставляет Украине гуманитарную помощь, а также передала оборудование для восстановления разрушенной российскими оккупантами энергетической инфраструктуры.
Швеция также принимает участие в обучении украинских военнослужащих и пожертвовала 7 млн шведских крон ($660 млн) Международному уголовному суду на расследование военных преступлений России в Украине.