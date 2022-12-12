Швеция предоставит Украине дополнительные системы ПВО. Министр обороны раскрыл состав нового пакета помощи

Швеция не просто поддерживает Украину, а инвестирует в общую безопасность Европы – министр обороны Фото: ЕРА

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"Правительство Швеции приняло девятый пакет поддержки Украины, и он на 50% больше, чем восьмой пакет. Это связано с тем, что мы наблюдаем эскалацию со стороны России", – сказал Йонсон.

Стокгольм готовится предоставить Киеву системы противовоздушной обороны, комплектующие для них, а также зимнюю амуницию для украинских военных. По словам министра, Швеция не просто поддерживает Украину, а инвестирует в общую безопасность, поскольку Россия постоянно нарушает права людей, атакуя мирную инфраструктуру.

"С 1 января мы будем председательствовать в Совете Европы и для нас будет очень важной задачей защищать интересы Украины", – пообещал глава минобороны.

Он также напомнил, что по программе EUMAM Украине уже предоставлен мандат на проведение индивидуальной, коллективной и специальной подготовки 15 тыс. военных. Учения будут проходить в нескольких точках на территории государств – стран ЕС.