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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Швеция предоставит Украине дополнительные системы ПВО. Министр обороны раскрыл состав нового пакета помощи

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Швеция не просто поддерживает Украину, а инвестирует в общую безопасность Европы министр обороны
Швеция не просто поддерживает Украину, а инвестирует в общую безопасность Европы – министр обороны
Фото: ЕРА

Швеция готовит девятый пакет помощи Вооруженным силам Украины, который значительно превосходит восьмой. Об этом министр обороны Швеции Пол Йонсон сообщил 11 декабря на совместном с министром обороны Украины Алексеем Резниковым брифинге в одесском филиале медиацентра "Украина".

Брифинг транслировался в YouTube.

"Правительство Швеции приняло девятый пакет поддержки Украины, и он на 50% больше, чем восьмой пакет. Это связано с тем, что мы наблюдаем эскалацию со стороны России", – сказал Йонсон.

Стокгольм готовится предоставить Киеву системы противовоздушной обороны, комплектующие для них,  а также зимнюю амуницию для украинских военных. По словам министра, Швеция не просто поддерживает Украину, а инвестирует в общую безопасность, поскольку Россия постоянно нарушает права людей, атакуя мирную инфраструктуру.

"С 1 января мы будем председательствовать в Совете Европы и для нас будет очень важной задачей защищать интересы Украины", – пообещал глава минобороны.

Он также напомнил, что по программе EUMAM Украине уже предоставлен мандат на проведение индивидуальной, коллективной и специальной подготовки 15 тыс. военных. Учения будут проходить в нескольких точках на территории государств – стран ЕС.

Контекст:

Швеция выделила Украине восемь пакетов военной помощи. Их размер оценивался примерно в 2 млрд шведских крон ($188 млрд), сообщило правительство страны. 

Швеция, в частности, поставляет Украине противокорабельные ракеты, противотанковые комплексы и винтовки. 

Кроме того, как сказано на сайте правительства, Швеция предоставляет Украине гуманитарную помощь, а также передала оборудование для восстановления разрушенной российскими оккупантами энергетической инфраструктуры. 

Швеция также принимает участие в обучении украинских военнослужащих и пожертвовала 7 млн шведских крон ($660 млн) Международному уголовному суду на расследование военных преступлений России в Украине.

Теги: Украина, Швеция, военная техника, военная помощь, российская агрессия, война России против Украины, Евросоюз
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