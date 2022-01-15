Швеция усиливает военную готовность и передислоцирует войска из-за активности РФ в Балтийском море

Ситуация в сфере безопасности Швеции "далека от нормальной", заявила на этой неделе глава военной разведки и службы безопасности Швеции генерал-майор Лена Халлин. Она сказала, что в последние месяцы ускорился процесс в направлении кризиса с безопасностью в Европе и подчеркнула: "Это иллюзия, что напряженность в Европе будет носить временный характер".

Генерал-лейтенант Лейф Микаэль Клаессон, который руководит операциями в шведских вооруженных силах, сказал агентству, что Швеция решила передислоцировать свои войска. В Балтийском море, по его словам, наблюдается активность России, которая "отклоняется от нормальной картины". По его словам, военные Швеции заметили несколько десантных кораблей северного флота России, которые заходят в Балтийское море.

Именно из-за этого, как сказал Клаессон, военнослужащие страны повышают свою готовность и меняют места дислокации.

"Это не означает усиления угрозы, но мы всегда хотим адаптироваться к сложившейся ситуации", – пояснил генерал. По его словам, некоторые действия шведских военных будут заметны, а некоторые – нет. Они будут видны на острове Готланд, который находится в 300 км от российского Калининграда, уточнил военнослужащий.

Этот остров является стратегически важным в Балтийском море, отмечает The Associated Press. 13 января в порту города Висбю – административного центра острова, а также в других портах и аэропорту появились военные патрули.