Соловей: Путин намерен провести Новый год в защищенном месте за Уралом. Предполагается, что туда "инопланетяне" пока еще не достанут

"Сейчас они оценивают эту возможность как серьезную реалистическую угрозу. И с их точки зрения масштаб этой угрозы и глубина проникновения этой угрозы могут увеличиваться. Более того, военно-политическое руководство России, включая президента, тоже рассматривает возможность нанесения "инопланетных" ударов как угрозу для себя лично", – сказал политический эксперт.

По его информации, именно поэтому Путин больше не живет в резиденции "Бочаров Ручей" в Сочи.

"Он находится в другой резиденции, которая удалена от рубежей, на которые "инопланетянам" было бы удобнее выходить. Это первое. Второе. По этой причине отменен, насколько известно, – или это одна из причин – традиционный новогодний прием", – сообщил Соловей.

Более того, из-за угрозы Путин скорректировал свои планы на Новый год, продолжил политолог.

"Верховный главнокомандующий намерен провести Новый год в очень надежном, защищенном месте, которое находится за Уралом. Ну, предполагается, видимо, что туда "инопланетяне" пока еще не достанут, – сказал Соловей. – Это одна из причин, по которой, возможно, не состоится послание Федеральному собранию. Поскольку послание должно быть зачитано в Кремле, было бы странно проводить его в другом месте, а воздух может оказаться небезопасен. Могут в этом воздухе показаться неожиданные угрозы".

Соловей, ссылаясь на мнение экспертов, сказал, что опасения военно-политического руководства несколько преувеличены.

"Но это вопрос уже к индивидуальному профилю и к психическому состоянию людей, которые в России принимают решения. Так что относятся к этому более чем серьезно, поверьте. И понимают, что эта угроза наверняка будет нарастать", – сказал он.

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