Соловей: Путин намерен провести Новый год в защищенном месте за Уралом. Предполагается, что туда "инопланетяне" пока еще не достанут

"Сейчас они оценивают эту возможность как серьезную реалистическую угрозу. И с их точки зрения масштаб этой угрозы и глубина проникновения этой угрозы могут увеличиваться. Более того, военно-политическое руководство России, включая президента, тоже рассматривает возможность нанесения "инопланетных" ударов как угрозу для себя лично", – сказал политический эксперт.
По его информации, именно поэтому Путин больше не живет в резиденции "Бочаров Ручей" в Сочи.
"Он находится в другой резиденции, которая удалена от рубежей, на которые "инопланетянам" было бы удобнее выходить. Это первое. Второе. По этой причине отменен, насколько известно, – или это одна из причин – традиционный новогодний прием", – сообщил Соловей.
Более того, из-за угрозы Путин скорректировал свои планы на Новый год, продолжил политолог.
"Верховный главнокомандующий намерен провести Новый год в очень надежном, защищенном месте, которое находится за Уралом. Ну, предполагается, видимо, что туда "инопланетяне" пока еще не достанут, – сказал Соловей. – Это одна из причин, по которой, возможно, не состоится послание Федеральному собранию. Поскольку послание должно быть зачитано в Кремле, было бы странно проводить его в другом месте, а воздух может оказаться небезопасен. Могут в этом воздухе показаться неожиданные угрозы".
Соловей, ссылаясь на мнение экспертов, сказал, что опасения военно-политического руководства несколько преувеличены.
"Но это вопрос уже к индивидуальному профилю и к психическому состоянию людей, которые в России принимают решения. Так что относятся к этому более чем серьезно, поверьте. И понимают, что эта угроза наверняка будет нарастать", – сказал он.
Соловей: Росгвардия и полиция в России получили приказ во время второго этапа мобилизации разгонять женские протесты со всей жесткостью. Читайте полную версию интервью
В декабре в России произошло несколько взрывов на военных объектах, размещенных на удаленном от Украины расстоянии. 5 декабря взрывы прогремели на аэродроме Энгельс в Саратовской области и аэродроме Дягилево в Рязанской области. Энгельс находится в 750 км от границы с Украиной, Дягилево – в 500 км. Минобороны РФ заявило, что в результате атаки дронов трое военнослужащих погибли, четверо пострадали. Ведомство признало повреждения корпусов двух самолетов и обвинило в ударе Украину.
Украина свою причастность к инцидентом не подтверждала. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя взрывы, заявил, что "если очень часто запускать что-то в воздушное пространство других стран, рано или поздно неизвестные летательные объекты вернутся к месту вылета".
Аналитики американского Института исследования войны (ISW) отметили, что на обеих авиабазах размещены стратегические бомбардировщики, которые Россия использует для обстрелов территории Украины. Атаки на аэродромы, подчеркнули аналитики, продемонстрировали способность Украины наносить удары по российским тылам. Журналисты Financial Times считают, что удары по аэродромам показали, что в РФ не осталось безопасных мест. Аналитики, опрошенные изданием, высказали мнение, что одним из долгосрочных результатов атак может стать рассредоточение Россией своих самолетов внутри страны, что поможет защитить их от новых ударов, но усложнит операции с их участием.
12 декабря стало известно, что впервые за 10 лет не состоится большая ежегодная пресс-конференция Путина. Позже российские СМИ сообщили, что президент России также отменил послание Федеральному собранию, которое по конституции он должен оглашать ежегодно.
По информации источников The Moscow Times, Путин "лично и в последнюю минуту" отменил пресс-конференцию, так как спецслужбы не гарантировали ему, что смогут пресечь возможные удары Украины по территории РФ. Такие же мотивы отмены пресс-конференции озвучил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. "Просто он пугается, что в тот момент, когда он будет проводить конференцию, где-то вспыхнет какая-то "бавовна" или что-то бабахнет. Представляете, как он будет выглядеть, если это произойдет во время его так называемого общения с народом?" – заявил он.