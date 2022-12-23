Ким ответил на вопрос, что бы он сказал Путину

"Что бы вы сказали Путину?" – спросила у Кима журналистка во время блиц-опроса в конце интервью.
"Пошел на х...й, – коротко ответил он. – Так нельзя было говорить, да?"
В 2019 году Ким во время президентских и парламентских выборов работал в николаевском областном избирательном штабе партии "Слуга народа", в 2020 году на местных выборах руководил избирательным штабом и баллотировался в депутаты Николаевского городского совета. До этого занимался бизнесом.
С ноября 2020 года Ким возглавляет Николаевскую облгосадминистрацию. В марте 2022 года награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени за весомый личный вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.
Ким вместе с женой Юлией воспитывает троих детей.