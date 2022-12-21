"Мы все стареем, потому что это война". Ким рассказал, какие изменения заметила в нем жена

"Как изменился Ким за это время?" – спросила у главы Николаевской ОВА журналистка.

"На этот вопрос сложно ответить. Я ощущаю, что что-то изменилось, в большей мере потому, что моя жена говорит, что есть определенные изменения в характере – [появились] отдельные высказывания или действия. Я-то вижу себя каждый день. Что касается внешности, то мы все стареем, потому что это война", – сказал Ким.

Контекст:

В 2019 году Ким во время президентских и парламентских выборов работал в николаевском областном избирательном штабе партии "Слуга народа", в 2020 году на местных выборах руководил избирательным штабом и баллотировался в депутаты Николаевского городского совета. До этого занимался бизнесом.

С ноября 2020 года Ким возглавляет Николаевскую облгосадминистрацию. В марте 2022 года награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени за весомый личный вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ким вместе с женой Юлией воспитывает троих детей.