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22 декабря, 2022
 
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"Мы все стареем, потому что это война". Ким рассказал, какие изменения заметила в нем жена

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Ким: Жена говорит, что есть определенные изменения в характере
Ким: Жена говорит, что есть определенные изменения в характере
Фото: kimkimvitalii / Instagram

Жена главы Николаевской областной государственной военной администрации Виталия Кима Юлия сказала ему, что он изменился за 10 месяцев с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину. Об этом Ким рассказал в интервью, которое опубликовано 21 декабря на YouTube-канале ТСН.

"Как изменился Ким за это время?" – спросила у главы Николаевской ОВА журналистка.

"На этот вопрос сложно ответить. Я ощущаю, что что-то изменилось, в большей мере потому, что моя жена говорит, что есть определенные изменения в характере – [появились] отдельные высказывания или действия. Я-то вижу себя каждый день. Что касается внешности, то мы все стареем, потому что это война", – сказал Ким.

Контекст:

В 2019 году Ким во время президентских и парламентских выборов работал в николаевском областном избирательном штабе партии "Слуга народа", в 2020 году на местных выборах руководил избирательным штабом и баллотировался в депутаты Николаевского городского совета. До этого занимался бизнесом.

С ноября 2020 года Ким возглавляет Николаевскую облгосадминистрацию. В марте 2022 года награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени за весомый личный вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ким вместе с женой Юлией воспитывает троих детей.

Теги: Владимир Путин, война России против Украины, Виталий Ким
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