  "Продолжают пялиться в телевизор". Покровский в новом клипе показал, как родители убитого российского оккупанта встречают Новый год. Видео

Покровский о новом клипе: Мы сделали все что могли Фото: max_pokrovskiy / Instagram

В клипе снялись российские актеры Чулпан Хаматова и Артур Смольянинов, которые ранее осудили нападение России на Украину и покинули РФ. Видео снимались в столице Латвии Риге.

Смольянинов и Хаматова сыграли в ролике родителей убитого на войне российского оккупанта. По сюжету они отмечают Новый год без него. В конце клипа отец оккупанта включает телевизор и начинает смотреть пропагандистский канал, где, вероятно, транслируется новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина.

"Вот и повестка. Не нужен билет

На поезд в чужую страну.

Берцы и каску, и бронежилет

Надо купить пацану.

Слезы застыли в холодной земле.

Скоро завянет венок.

Полная рюмка стоит на столе.

С Новым годом, сынок!

Полная рюмка стоит на столе.

С Новым годом, сынок!" – поет за кадром Покровский.

"Мы выпускаем нашу работу в свет, мы сделали все что могли. Теперь ваша очередь помочь нам достучаться до тех, кто чего-то еще понял в происходящих событиях", – написал в день премьеры клипа артист в Instagram.

"И даже после случившегося продолжают пялиться в телевизор", – отреагировали зрители на премьеру антивоенного клипа.

ВИДЕО

Видео: Nogu Sveló! / YouTube