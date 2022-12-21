Бульвар Шоубиз
 
21 декабря, 2022
 
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"Продолжают пялиться в телевизор". Покровский в новом клипе показал, как родители убитого российского оккупанта встречают Новый год. Видео

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Покровский о новом клипе: Мы сделали все что могли
Покровский о новом клипе: Мы сделали все что могли
Фото: max_pokrovskiy / Instagram

Проживающий в США фронтмен российской группы "Ногу свело!" Максим Покровский выпустил клип на песню "С Новым годом, сынок!". Ролик опубликован 20 декабря на YouTube-канале коллектива.

В клипе снялись российские актеры Чулпан Хаматова и Артур Смольянинов, которые ранее осудили нападение России на Украину и покинули РФ. Видео снимались в столице Латвии Риге.

Смольянинов и Хаматова сыграли в ролике родителей убитого на войне российского оккупанта. По сюжету они отмечают Новый год без него. В конце клипа отец оккупанта включает телевизор и начинает смотреть пропагандистский канал, где, вероятно, транслируется новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина.

"Вот и повестка. Не нужен билет
На поезд в чужую страну.
Берцы и каску, и бронежилет
Надо купить пацану.

Слезы застыли в холодной земле.
Скоро завянет венок.
Полная рюмка стоит на столе.
С Новым годом, сынок!
Полная рюмка стоит на столе.
С Новым годом, сынок!"  – поет за кадром Покровский.

"Мы выпускаем нашу работу в свет, мы сделали все что могли. Теперь ваша очередь помочь нам достучаться до тех, кто чего-то еще понял в происходящих событиях", – написал в день премьеры клипа артист в Instagram.

"И даже после случившегося продолжают пялиться в телевизор", – отреагировали зрители на премьеру антивоенного клипа.

ВИДЕО
Видео: Nogu Sveló! / YouTube
Контекст:

Покровский внесен в базу сайта "Миротворец" за "сознательное нарушение государственной границы Украины и незаконную концертную деятельность в оккупированном Россией Крыму". 

"Ногу свело!" выступили в Севастополе 9 августа 2014 года и 23 марта 2015 года. В 2022 году он заявил, что его выступление в Крыму было ошибкой.

19 апреля 2022 года Покровский презентовал антивоенную песню "Поколение Z"Песня начинается с обращения к населению РФ: "Русские, мы все просрали, а было так хорошо в начале: большая страна и демократия, нефтяная труба, ...бать ее. Русские, мы одичали. Но были не так опасны, пока мычали, а теперь готовы порвать зубами за право умереть рабами". В песне также есть фраза, что "Крым – это часть Украины". 

12 июня, в День России, группа "Ногу свело!" презентовала антироссийскую песню под названием "Украина".

Теги: война России против Украины, Артур Смольянинов, Чулпан Хаматова, Ногу свело!, российские оккупанты, Максим Покровский
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