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21 декабря, 2022
 
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"Филигранная работа". Писатель Любка высказался о визите Зеленского в США после поездки в Бахмут

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Зеленский 21 декабря отправился в США
Зеленский 21 декабря отправился в США
Фото: zelenskiy_official / Instagram

Украинский писатель Андрей Любка 21 декабря в Facebook прокомментировал визит украинского президента Владимира Зеленского в США, где состоится встреча с американским президентом Джо Байденом.

"Правильно расставленные приоритеты – это когда сначала в Бахмут к своим, а уже только потом за границу к самому главному союзнику. Обе поездки своевременны и верны, но только в сумме и именно в такой последовательности они дают кумулятивный эффект и посылают мощный сигнал украинцам и миру. Филигранная работа", – написал Любка.

https://www.facebook.com/andriy.lyubka/posts/pfbid0rvzdsRwqbRaTmtG3hYVkXNDxhEKNRbbX7aksmstisQCQLyr2QMzWWHKswJq8zGnBl

Контекст:

20 декабря Зеленский приехал в Бахмут, где встретился с украинскими военными, пообщался с ними и вручил награды.

На следующий день президент Украины отправился в США. Это его первый зарубежный визит за время полномасштабного вторжения России.

Зеленский за время своего президентства дважды посещал США: в сентябре 2019 года, когда был президентом Дональд Трамп, и в сентябре 2021 года, уже во время президентства Байдена

Теги: США, Джо Байден, Владимир Зеленский, война России против Украины, Бахмут, Андрей Любка
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