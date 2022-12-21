"Филигранная работа". Писатель Любка высказался о визите Зеленского в США после поездки в Бахмут

"Правильно расставленные приоритеты – это когда сначала в Бахмут к своим, а уже только потом за границу к самому главному союзнику. Обе поездки своевременны и верны, но только в сумме и именно в такой последовательности они дают кумулятивный эффект и посылают мощный сигнал украинцам и миру. Филигранная работа", – написал Любка.

Контекст:

20 декабря Зеленский приехал в Бахмут, где встретился с украинскими военными, пообщался с ними и вручил награды.

На следующий день президент Украины отправился в США. Это его первый зарубежный визит за время полномасштабного вторжения России.

Зеленский за время своего президентства дважды посещал США: в сентябре 2019 года, когда был президентом Дональд Трамп, и в сентябре 2021 года, уже во время президентства Байдена.