Любка о всеукраинском радиодиктанте: Это так правильно, вовремя, трогательно и щемяще. Так и боремся за свой дом. Стоим!

Любка признался, что сам диктант не писал, но "с огромным удовольствием прослушал" Фото: Andriy Lyubka / Facebook

Писатель признался, что сам диктант не писал, но "с огромным удовольствием прослушал".

"Какая же это прекрасная идея и событие! Любить свой язык, пытаться его совершенствовать, проверять себя, в определенное время собираться всем народом", – написал Любка.

Он также упомянул в посте украинских защитников, электриков и медийщиков, "благодаря которым украинский язык звучит в эфире и украинские слова на радиоволнах разлетаются над всей территорией суверенной Украины!

"Это так правильно, вовремя, трогательно и щемяще! До слез. Вот так и боремся за свой дом! Стоим!" – резюмировал писатель.