Любка о всеукраинском радиодиктанте: Это так правильно, вовремя, трогательно и щемяще. Так и боремся за свой дом. Стоим!

Писатель признался, что сам диктант не писал, но "с огромным удовольствием прослушал".
"Какая же это прекрасная идея и событие! Любить свой язык, пытаться его совершенствовать, проверять себя, в определенное время собираться всем народом", – написал Любка.
Он также упомянул в посте украинских защитников, электриков и медийщиков, "благодаря которым украинский язык звучит в эфире и украинские слова на радиоволнах разлетаются над всей территорией суверенной Украины!
"Это так правильно, вовремя, трогательно и щемяще! До слез. Вот так и боремся за свой дом! Стоим!" – резюмировал писатель.
Радиодиктант национального единства впервые был проведен командой "Украинского Радио" в 2000 году. Теперь он ежегодно проводится в День украинской письменности и языка. В нем принимают участие люди всех возрастов и самых разных профессий.
В 2022 году радиодиктант начался в 11.00. Текст "Дом", написанный украинским режиссером Ириной Цилык, прочитала украинская актриса Ада Роговцева.
11 ноября текст будет обнародован на сайтах "Украинского радио" и Общественного. Если есть желание, чтобы диктант проверили специалисты, его можно отправить бумажным письмом по адресу: Киев, улица Крещатик, 26, 01001 (важно, чтобы гриф даты отправки был не позднее 10 ноября); или сфотографировать/отсканировать написанный текст (в формате .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) и отправить его до 11.00 10 ноября по адресу [email protected] либо по электронной форме для получения работ.