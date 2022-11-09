Автор текста радиодиктанта, режиссер Цилык: Сложно было вместить в 200 знаков то, что хотелось сказать. И все же рада, что не отказалась

"Давно забытое чувство – сильно волноваться перед экзаменом. Но все же волнуюсь. Сегодня сотни тысяч украинцев из разных уголков мира будут писать радиодиктант, автором которого мне выпала честь быть. Будет читать диктант прекрасная Ада Роговцева, и это тоже очень волнительно для меня, – написала Цилык. – Как сложно было вместить в 200 знаков то, что хотелось вам всем сказать! И все же я рада, что не отказалась от этой непростой задачи".

Контекст: Радиодиктант национального единства впервые был проведен командой "Украинского Радио" в 2000 году. Теперь он ежегодно проводится в День украинской письменности и языка. В нем принимают участие люди всех возрастов и самых разных профессий. В 2022 году радиодиктант начнется в 11.00. Он в том числе прозвучит в эфире "Украинского радио" и "Радио Культура".