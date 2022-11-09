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09 ноября, 2022
 
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Автор текста радиодиктанта, режиссер Цилык: Сложно было вместить в 200 знаков то, что хотелось сказать. И все же рада, что не отказалась

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Цилык: Давно забытое чувство сильно волноваться перед экзаменом. Но все же волнуюсь
Цилык: Давно забытое чувство – сильно волноваться перед экзаменом. Но все же волнуюсь
Фото: Oksana Tysovska / Facebook

Автор текста нынешнего радиодиктанта, украинская писательница и режиссер Ирина Цилык призналась, что не жалеет о том, что согласилась создать текст, который в День украинской письменности и языка под диктовку украинской артистки Ады Роговцевой будут писать украинцы. Об этом она написала 9 ноября в Facebook.

"Давно забытое чувство – сильно волноваться перед экзаменом. Но все же волнуюсь. Сегодня сотни тысяч украинцев из разных уголков мира будут писать радиодиктант, автором которого мне выпала честь быть. Будет читать диктант прекрасная Ада Роговцева, и это тоже очень волнительно для меня, – написала Цилык. – Как сложно было вместить в 200 знаков то, что хотелось вам всем сказать! И все же я рада, что не отказалась от этой непростой задачи".

https://www.facebook.com/ira.tsilyk/posts/pfbid022G79JUqUefSrxbDiWq7GhTcmzjkqnDvv6Ws1Et8UhcF85oTZXLfDwTQgJU8TF1gVl

Контекст:

Радиодиктант национального единства впервые был проведен командой "Украинского Радио" в 2000 году. Теперь он ежегодно проводится в День украинской письменности и языка. В нем принимают участие люди всех возрастов и самых разных профессий.

В 2022 году радиодиктант начнется в 11.00Он в том числе прозвучит в эфире "Украинского радио" и "Радио Культура".

Теги: Ада Роговцева, украинский язык, украинцы, Радиодиктант, Ирина Цилык
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