"Мы не проверяем знания, это не форма контроля". Роговцева в День украинской письменности проведет радиодиктант

Автором текста нынешнего радиодиктанта станет украинская писательница и режиссер Ирина Цилык, текст будет читать народная артистка Украины Ада Роговцева.

"Мы не проверяем знания, это не форма контроля. Мы хотим, чтобы этот диктант писали люди разных профессий и интересов, чтобы показать всему миру, как нас много. Главное, что мы все объединимся", – отметил Хоркин.

Радиодиктант будет звучать по всей стране в эфире "Украинского Радио" и "Радио Культура".