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Учительница сельской школы на Волыни единственная в Украине написала радиодиктант без ошибок

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В этом году, по данным Украинского радио, диктант национального единения писали 14 573 украинца
В этом году, по данным Украинского радио, диктант национального единения писали 14 573 украинца
Фото: depositphotos.com

Учительница Галина Шура из села Комарово Ковельского района Волынской области единственная среди 14,5 тыс. участников написала диктант национального единения без ошибок. Об этом стало известно по итогам радиодиктанта, которые были опубликованы 9 декабря на сайте Украинского радио.

Это уже вторая победа педагога в радиодиктанте, сообщает Общественное.

В комментарии журналистам Галина Шура рассказала, что 36 лет работает учительницей украинского языка и зарубежной литературы в сельской школе. Радиодиктант, говорит женщина, писала второй раз в жизни и готовилась к нему заранее.

"Впервые писала радиодиктант с детьми, а в этом году сама, потому что было дистанционное обучение. К написанию диктанта готовилась. Слушала тексты Андруховича и изучала его манеру написания текстов", – рассказала учительница.

В этом году, по данным Украинского радио, на проверку поступило 14 573 письма с текстом диктанта. Из них 1824 — в бумажном виде и 12749 — на электронную почту.

Среди участников только одну ошибку в диктанте сделали три человека – Надежда Палий из Львовской области, Максим Слюсаревский из Киева и Юлия Шекет (Тишко).

По две ошибки сделали 12 участников.

Автором и чтецом последнего диктанта национального единства стал украинский писатель Юрий Андрухович. Позже он заявил, что текст радиодиктанта будет началом его новой книги.

Контекст:

Диктант национального единения писали 9 ноябряв День украинской письменности и языка. В нем в том числе приняли участие крымчане и зарубежные дипломаты. Автором текста диктанта был писатель Юрий Андрухович. Известные украинцы публично писали радиодиктант в читальном зале Национальной библиотеки имени Вернадского и в помещении радиохаба Академии общественного вещания.

Теги: Украина, Юрий Андрухович, Волынь, Радиодиктант
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