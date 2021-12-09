Учительница сельской школы на Волыни единственная в Украине написала радиодиктант без ошибок

Это уже вторая победа педагога в радиодиктанте, сообщает Общественное.
В комментарии журналистам Галина Шура рассказала, что 36 лет работает учительницей украинского языка и зарубежной литературы в сельской школе. Радиодиктант, говорит женщина, писала второй раз в жизни и готовилась к нему заранее.
"Впервые писала радиодиктант с детьми, а в этом году сама, потому что было дистанционное обучение. К написанию диктанта готовилась. Слушала тексты Андруховича и изучала его манеру написания текстов", – рассказала учительница.
В этом году, по данным Украинского радио, на проверку поступило 14 573 письма с текстом диктанта. Из них 1824 — в бумажном виде и 12749 — на электронную почту.
Среди участников только одну ошибку в диктанте сделали три человека – Надежда Палий из Львовской области, Максим Слюсаревский из Киева и Юлия Шекет (Тишко).
По две ошибки сделали 12 участников.
Автором и чтецом последнего диктанта национального единства стал украинский писатель Юрий Андрухович. Позже он заявил, что текст радиодиктанта будет началом его новой книги.
Диктант национального единения писали 9 ноября, в День украинской письменности и языка. В нем в том числе приняли участие крымчане и зарубежные дипломаты. Автором текста диктанта был писатель Юрий Андрухович. Известные украинцы публично писали радиодиктант в читальном зале Национальной библиотеки имени Вернадского и в помещении радиохаба Академии общественного вещания.