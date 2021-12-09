Учительница сельской школы на Волыни единственная в Украине написала радиодиктант без ошибок

В этом году, по данным Украинского радио, диктант национального единения писали 14 573 украинца Фото: depositphotos.com

Это уже вторая победа педагога в радиодиктанте, сообщает Общественное.

В комментарии журналистам Галина Шура рассказала, что 36 лет работает учительницей украинского языка и зарубежной литературы в сельской школе. Радиодиктант, говорит женщина, писала второй раз в жизни и готовилась к нему заранее.

"Впервые писала радиодиктант с детьми, а в этом году сама, потому что было дистанционное обучение. К написанию диктанта готовилась. Слушала тексты Андруховича и изучала его манеру написания текстов", – рассказала учительница.

В этом году, по данным Украинского радио, на проверку поступило 14 573 письма с текстом диктанта. Из них 1824 — в бумажном виде и 12749 — на электронную почту.

Среди участников только одну ошибку в диктанте сделали три человека – Надежда Палий из Львовской области, Максим Слюсаревский из Киева и Юлия Шекет (Тишко).

По две ошибки сделали 12 участников.

Автором и чтецом последнего диктанта национального единства стал украинский писатель Юрий Андрухович. Позже он заявил, что текст радиодиктанта будет началом его новой книги.