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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Остается неясным, как Россия найдет новобранцев для увеличения армии по решению Путина и Шойгу – британская разведка

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России требуется больше солдат, но в Великобритании не понимают, где минобороны РФ найдет новобранцев
России требуется больше солдат,  но в Великобритании не понимают, где минобороны РФ найдет новобранцев
Фото: Минобороны России / Facebook

Президенту России Владимиру Путину были представлены планы по расширению российской армии примерно на 30% до 1,5 миллиона военнослужащих, однако неясно, когда будет достигнут этот уровень. Об этом сообщила британская разведка в своем отчете 23 декабря, который опубликовала пресс-служба минобороны Великобритании в Twitter.

 Как отмечается в сводке, министр обороны России Сергей Шойгу пояснил, что расширение будет включать как минимум две бригады на северо-западе России, численность которых увеличится до дивизии. Он сослался на предполагаемую угрозу со стороны Финляндии и вступление Швеции в НАТО.

По мнению британской разведки, это одно из первых представлений о том, как Россия стремится адаптировать свои силы к долгосрочным стратегическим вызовам, возникшим в результате ее вторжения в Украину.

При этом в минобороны Великобритании отмечают, что остается неясным, как Россия найдет новобранцев для такого увеличения в то время, когда ее силы "находятся под беспрецедентным давлением в Украине".

Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

21 сентября Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны России Сергей Шойгу доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации. 

4 ноября Путин заявил, что в РФ мобилизовали 318 тыс. человек. По его словам, 49 тыс. из них находятся в зоне боевых действий.

Установленная штатная численность Вооруженных сил РФ с 1 января 2023 года должна составлять 2,04 млн человек, из которых 1,151 млн человек – военнослужащие.

21 декабря Шойгу заявил, что численность вооруженных сил РФ необходимо довести до 1,5 млн военнослужащих, в том числе 695 тыс. контрактников. Также он планирует создание группировки войск на северо-западе РФ из-за "стремления НАТО нарастить военный потенциал у границ России". Путин, который сказал что согласен с предложениями Шойгу.

 

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