Остается неясным, как Россия найдет новобранцев для увеличения армии по решению Путина и Шойгу – британская разведка

Как отмечается в сводке, министр обороны России Сергей Шойгу пояснил, что расширение будет включать как минимум две бригады на северо-западе России, численность которых увеличится до дивизии. Он сослался на предполагаемую угрозу со стороны Финляндии и вступление Швеции в НАТО.
(2/4) Russian Defence Minister Sergei Shigou explained that the expansion would involve at least two brigades in north-western Russia growing to divisional strength. He cited the supposed threat from Finland and Sweden’s accession to NATO.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) December 23, 2022
По мнению британской разведки, это одно из первых представлений о том, как Россия стремится адаптировать свои силы к долгосрочным стратегическим вызовам, возникшим в результате ее вторжения в Украину.
При этом в минобороны Великобритании отмечают, что остается неясным, как Россия найдет новобранцев для такого увеличения в то время, когда ее силы "находятся под беспрецедентным давлением в Украине".
(4/4) It remains unclear how Russia will find the recruits to complete such an expansion at a time when its forces are under unprecedented pressure in Ukraine.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) December 23, 2022
24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
21 сентября Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны России Сергей Шойгу доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации.
4 ноября Путин заявил, что в РФ мобилизовали 318 тыс. человек. По его словам, 49 тыс. из них находятся в зоне боевых действий.
Установленная штатная численность Вооруженных сил РФ с 1 января 2023 года должна составлять 2,04 млн человек, из которых 1,151 млн человек – военнослужащие.
21 декабря Шойгу заявил, что численность вооруженных сил РФ необходимо довести до 1,5 млн военнослужащих, в том числе 695 тыс. контрактников. Также он планирует создание группировки войск на северо-западе РФ из-за "стремления НАТО нарастить военный потенциал у границ России". Путин, который сказал что согласен с предложениями Шойгу.