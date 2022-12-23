Остается неясным, как Россия найдет новобранцев для увеличения армии по решению Путина и Шойгу – британская разведка

России требуется больше солдат, но в Великобритании не понимают, где минобороны РФ найдет новобранцев Фото: Минобороны России / Facebook

Как отмечается в сводке, министр обороны России Сергей Шойгу пояснил, что расширение будет включать как минимум две бригады на северо-западе России, численность которых увеличится до дивизии. Он сослался на предполагаемую угрозу со стороны Финляндии и вступление Швеции в НАТО.

(2/4) Russian Defence Minister Sergei Shigou explained that the expansion would involve at least two brigades in north-western Russia growing to divisional strength. He cited the supposed threat from Finland and Sweden’s accession to NATO. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) December 23, 2022

По мнению британской разведки, это одно из первых представлений о том, как Россия стремится адаптировать свои силы к долгосрочным стратегическим вызовам, возникшим в результате ее вторжения в Украину.

При этом в минобороны Великобритании отмечают, что остается неясным, как Россия найдет новобранцев для такого увеличения в то время, когда ее силы "находятся под беспрецедентным давлением в Украине".