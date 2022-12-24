Оккупанты пытаются наступать на трех направлениях и улучшить тактическое положение на одном – Генштаб ВСУ

"Противник сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях [Донецкой области] и пытается улучшить тактическое положение на купянском направлении [Харьковской области]", – говорится в сообщении.
На этих направлениях противник, по данным Генштаба ВСУ, обстреливал территорию в районе 34 населенных пунктов.
Также обстрелы оккупантов зафиксированы украинскими военными на слобожанском, новопавловском, запорожском направлениях.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
Последние несколько недель оккупанты атаковали преимущественно на бахмутском и авдеевском направлениях.