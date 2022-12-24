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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты пытаются наступать на трех направлениях и улучшить тактическое положение на одном – Генштаб ВСУ

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ВСУ отбивают атаки врага на Донбассе
ВСУ отбивают атаки врага на Донбассе
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В войне против Украины российская армия проявляет активность в Донецкой области. Об этом проинформировал 24 декабря в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Противник сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях [Донецкой области] и пытается улучшить тактическое положение на купянском направлении [Харьковской области]", – говорится в сообщении.

На этих направлениях противник, по данным Генштаба ВСУ, обстреливал территорию в районе 34 населенных пунктов.

Также обстрелы оккупантов зафиксированы украинскими военными на слобожанском, новопавловском, запорожском направлениях.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0LP4Zc5vv9w3iZXECJH2zbcudMYiMUG5suHKcDsiB5DCG8aQzZvBBPaFZ9HyD32Kjl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

Последние несколько недель оккупанты атаковали преимущественно на бахмутском и авдеевском направлениях.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: армия, война, Генштаб ВСУ, Лиман, Авдеевка, вторжение, Купянск, ВСУ, обстрелы, наступление, война России против Украины, Бахмут, российские оккупанты, война рос
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