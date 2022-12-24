Оккупанты пытаются наступать на трех направлениях и улучшить тактическое положение на одном – Генштаб ВСУ

"Противник сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях [Донецкой области] и пытается улучшить тактическое положение на купянском направлении [Харьковской области]", – говорится в сообщении.

На этих направлениях противник, по данным Генштаба ВСУ, обстреливал территорию в районе 34 населенных пунктов.

Также обстрелы оккупантов зафиксированы украинскими военными на слобожанском, новопавловском, запорожском направлениях.

Война России против Украины. Главное (обновляется)