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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Горностаевке Херсонской области оккупанты объявили круглосуточный комендантский час – Генштаб ВСУ

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Осенью оккупантов изгнали из части Херсонской области
Осенью оккупантов изгнали из части Херсонской области
Фото: ЕРА

Российские оккупанты запретили жителям Горностаевки Херсонской области перемещаться по их поселку. Об этом проинформировал 24 декабря в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"В Горностаевке Херсонской области российские оккупанты ввели круглосуточный комендантский час на период с 25 декабря 2022 года по 3 января 2023 года. Почти на 10 суток местным жителям запрещено покидать жилье и перемещаться по населенному пункту", – говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ отметили, что на херсонском направлении "противник продолжает терроризировать мирное население".

"От обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Червоногригорьевки Днепропетровской области и Бургунки, Антоновки и Херсона. Есть погибшие и раненые среди мирных украинских граждан", – подчеркнули украинские военные.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0LP4Zc5vv9w3iZXECJH2zbcudMYiMUG5suHKcDsiB5DCG8aQzZvBBPaFZ9HyD32Kjl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Херсонская область была оккупирована российской армией после полномасштабного вторжения в феврале.

Осенью украинские силы обороны в ходе контрнаступления на юге вышли на рубеж по правому берегу реки Днепр, деоккупировали, по данным ВСУ на 17 ноября, до 5580 км² территории и 198 населенных пунктов.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Генштаб ВСУ, оккупация, Херсонская область, комендантский час, вторжение, обстрелы, война России против Украины, инфраструктура, население, российские оккупанты
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