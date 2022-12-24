В Горностаевке Херсонской области оккупанты объявили круглосуточный комендантский час – Генштаб ВСУ

"В Горностаевке Херсонской области российские оккупанты ввели круглосуточный комендантский час на период с 25 декабря 2022 года по 3 января 2023 года. Почти на 10 суток местным жителям запрещено покидать жилье и перемещаться по населенному пункту", – говорится в сообщении.
В Генштабе ВСУ отметили, что на херсонском направлении "противник продолжает терроризировать мирное население".
"От обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Червоногригорьевки Днепропетровской области и Бургунки, Антоновки и Херсона. Есть погибшие и раненые среди мирных украинских граждан", – подчеркнули украинские военные.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Херсонская область была оккупирована российской армией после полномасштабного вторжения в феврале.
Осенью украинские силы обороны в ходе контрнаступления на юге вышли на рубеж по правому берегу реки Днепр, деоккупировали, по данным ВСУ на 17 ноября, до 5580 км² территории и 198 населенных пунктов.