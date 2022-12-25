В Беларуси загорелся один из российских самолетов-носителей "Кинжалов", он выведен из строя – "Беларускі Гаюн"

"Беларускі Гаюн" обладает информацией, что сегодня, 25 декабря, на аэродроме в Мачулищах произошло возгорание двигателя одного из МиГ-31К ВКС РФ. Он выведен из строя и не сможет летать в ближайшее время", – говорится в сообщении.

Наблюдатели уточняют, что регистрационный номер пострадавшего самолета RF-95194 (номер борта – 50 "синий").

"Виноват ли здесь возраст машины (МиГ выпускались с 1975-го по 1994-й, а приняты на вооружение в 1981-м) или непрофессионализм летного состава (данный борт прошел модернизацию после 2015 года), но факт временного вывода из строя потенциального источника смерти для украинского народа на Рождество можно считать чудом", – пишет мониторинговая группа.

Три российских МиГ-31К были переброшены в Беларусь из России 13 декабря.

Из-за активности российской авиации в Украине 25 декабря несколько раз объявляли воздушную тревогу.