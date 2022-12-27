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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ начала прятать свои бомбардировщики, потому что понимает, что мы можем достать их – Данилов

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Данилов: При необходимости и в Приморский край, и на Дальний Восток будет доставлено все, что необходимо для того, чтобы у врага там были хлопоты
Данилов: При необходимости и в Приморский край, и на Дальний Восток будет доставлено все, что необходимо для того, чтобы у врага там были хлопоты
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

У России осталось "не так много ракет" для массированных ударов по Украине, но гарантировать, что массированного обстрела перед Новым годом не будет, невозможно. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал в эфире национального телемарафона 27 декабря, трансляцию ведет в том числе канал "Рада".

"Что касается обстрелов, к сожалению, мы не можем гарантировать, что перед Новым годом не будет того, что иногда делает наш сумасшедший сосед [массированного обстрела]. Мы точно знаем, что у него уже осталось не так много ракет, и мы говорили, что если это массированные обстрелы – два-три, максимум четыре раза. Враг также это осознает. Будем думать, что он будет экономить их на какие-то другие вещи, чтобы новогодние праздники, когда собираются семьи, когда важна поддержка друг друга, чтобы мы провели более-менее в покое", – сказал секретарь СНБО. 

Энергетическая система к этому готова, но "не все зависит от нас", добавил Данилов. 

Ведущие спросили, как влияют на возможность нанесения ударов взрывы, которые периодически происходят на российских военных аэродромах. 

"Что касается всех самолетов, которые могут производить такие бомбардировки нашей территории, когда они отправляют ракеты именно с самолетов, таких самолетов у них тоже не очень много. У них их много числится, но в исправном состоянии, пригодных для использования – не очень много. И... ну случается, что кто-то делает таким образом, что их становится все меньше. На сегодняшний день враг их начал прятать. Он понимает, что мы можем исправно доставать их даже на тех территориях, где они не ожидали. И вот эти крайние они сейчас перегнали в Приморский край, перегнали свои самолеты, чтобы... Но поверьте, при необходимости и в Приморский край, и на Дальний Восток будет доставлено все, что необходимо для того, чтобы у врага там были хлопоты", – ответил секретарь СНБО.

Контекст:

5 декабря, в Энгельсе Саратовской области и в Саратове слышали взрывы. Российские СМИ сообщили, что в Энгельсе на военном аэродроме упал беспилотник, в результате чего повреждены два стратегических бомбардировщика и ранены двое российских военнослужащих.

Минобороны РФ признало повреждения корпусов двух самолетов и обвинило в ударе Украину. Доказательства в Москве не привели, власти Украины о своей причастности к инциденту не заявляли. 

В Офисе президента Украины (ОПУ), комментируя взрывы в российском Энгельсе, допустили, что "таких эксцессов будет очень много"

В ночь на 26 декабря на аэродроме в Энгельсе снова прогремели взрывы, российское минобороны сообщило о раненых и погибших. Пресс-офицер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что взрывы в Энгельсе – это "последствия российской агрессии" в Украине.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, СНБО, Дальний Восток, самолеты, Приморский край, бомбардировщики, Саратовская область, Алексей Данилов
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