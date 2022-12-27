Взрывы на аэродроме в Энгельсе могут усложнить России наносить ракетные удары по энергообъектам Украины – СМИ

В ночь на 26 декабря на стратегическом аэродроме Энгельс-2 в Саратовской области были слышны взрывы Фото: EPA (архив)

Об этом 27 декабря написала The New York Times.

Отмечается, что удары потенциально могут уничтожить российские ракеты на аэродромах до того, как они будут развернуты.

В ночь на 26 декабря на стратегическом аэродроме Энгельс-2 в Саратовской области были слышны взрывы. Российское государственное агентство ТАСС со ссылкой на министерство обороны России сообщило, что ПВО сбила украинский беспилотник на подлете к аэродрому. По их информации, погибло три человека, еще четверо получили ранения.

Советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал в интервью блогеру Марку Фейгину 26 декабря, что "бавовна" в Энгельсе опередила запланированный массированный удар оккупантов по Украине.

The New York Times указывает, что взрывы на аэродроме совпали со значительным дефицитом ракетных боеприпасов у России.

После неоднократных ударов оккупантов по энергообъектам Украины у РФ осталось ракет на два-три массированных удара, подчеркнули в украинской разведке.

Россия выпускает от 70 до 75 ракет с интервалом примерно в неделю, но время между ударами увеличивается, сказано в статье.