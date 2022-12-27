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Взрывы на аэродроме в Энгельсе могут усложнить России наносить ракетные удары по энергообъектам Украины – СМИ

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В ночь на 26 декабря на стратегическом аэродроме Энгельс-2 в Саратовской области были слышны взрывы
В ночь на 26 декабря на стратегическом аэродроме Энгельс-2 в Саратовской области были слышны взрывы
Фото: EPA (архив)

Взрывы на российских аэродромах, с которых авиация оккупантов совершает вылеты, вынудили РФ переместить самолеты, это потенциально усложнило кампанию Москвы по нанесению ударов крылатыми ракетами по энергосистеме Украины.

Об этом 27 декабря написала The New York Times.

Отмечается, что удары потенциально могут уничтожить российские ракеты на аэродромах до того, как они будут развернуты.

В ночь на 26 декабря на стратегическом аэродроме Энгельс-2 в Саратовской области были слышны взрывы. Российское государственное агентство ТАСС со ссылкой на министерство обороны России сообщило, что ПВО сбила украинский беспилотник на подлете к аэродрому. По их информации, погибло три человека, еще четверо получили ранения.

Советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал в интервью блогеру Марку Фейгину 26 декабря, что "бавовна" в Энгельсе опередила запланированный массированный удар оккупантов по Украине.

The New York Times указывает, что взрывы на аэродроме совпали со значительным дефицитом ракетных боеприпасов у России.

После неоднократных ударов оккупантов по энергообъектам Украины у РФ осталось ракет на два-три массированных удара, подчеркнули в украинской разведке.  

Россия выпускает от 70 до 75 ракет с интервалом примерно в неделю, но время между ударами увеличивается, сказано в статье.

Контекст:

Ранее, утром 5 декабря, в Энгельсе Саратовской области и в Саратове слышали взрывы. Российские СМИ сообщили, что в Энгельсе на военном аэродроме упал беспилотник, в результате чего повреждены два стратегических бомбардировщика и ранены двое российских военнослужащих.

Минобороны РФ признало повреждения корпусов двух самолетов и обвинило в ударе Украину. Доказательства в Москве не привели, власти Украины о своей причастности к инциденту не заявляли. 

В Офисе президента Украины (ОПУ), комментируя взрывы в российском Энгельсе, допустили, что "таких эксцессов будет очень много". Украинские военные уничтожают все, что касается российских оккупантов, на международно признанных территориях Украины, включая Крым, так как имеют на это юридическое право, но то, что происходит на военных объектах в России, – это последствия войны и потери управляемости процессами, подчеркнул советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

Пресс-офицер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что взрывы в Энгельсе – это "последствия российской агрессии" в Украине.

Теги: Россия, Украина, авиация, аэродром, раненые, боеприпасы, Саратов, беспилотники, самолеты, война России против Украины, минобороны РФ, ракеты, взрывы, энергосистема
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