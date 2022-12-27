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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия передислоцировала стратегическую авиацию из Энгельса после взрывов – ВС ВСУ

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Игнат сообщил о снижении активности российской военной авиации после ЧП на аэродроме
Игнат сообщил о снижении активности российской военной авиации после ЧП на аэродроме
Фото: Yuriy Ignat / Facebook

Россияне после очередных взрывов 26 декабря рассредоточили самолеты с аэродрома Энгельс в Саратовской области. Об этом сообщил 27 декабря спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона, который транслировал телеканал "Рада".

"После вчерашних событий видим, что самолеты там рассредоточены, именно стратегическая авиация. Речь идет об аэродроме Энгельс. Безусловно, там еще остается определенное количество самолетов, но многие из них уже передислоцированы на различные аэродромы, которые могут их принимать, содержать, обслуживать", — сказал Игнат.

По его словам, после этих событий к вечеру активность вражеской авиации существенно была уменьшена, и, возможно, это говорит о том, что россияне были растеряны из-за взрывов.

Контекст:

Утром 5 декабря в Энгельсе Саратовской области и в Саратове слышали взрывы. Российские СМИ сообщили, что в Энгельсе на военном аэродроме упал беспилотник, в результате чего повреждены два стратегических бомбардировщика и ранены двое российских военнослужащих.

Минобороны РФ признало повреждения корпусов двух самолетов и обвинило в ударе Украину. Доказательства в Москве не привели, власти Украины о своей причастности к инциденту не заявляли. 

В ночь на 26 декабря на стратегическом аэродроме в Энгельсе были слышны взрывы. Российское государственное агентство ТАСС со ссылкой на министерство обороны России сообщило, что ПВО сбила украинский беспилотник при подлете к аэродрому Энгельс-2. По их информации, погибли три человека, еще четверо получили ранения.

Теги: самолеты, российская агрессия, война России против Украины, взрывы, Воздушные силы Украины, Саратовская область, Юрий Игнат
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