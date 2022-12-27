Россия передислоцировала стратегическую авиацию из Энгельса после взрывов – ВС ВСУ

"После вчерашних событий видим, что самолеты там рассредоточены, именно стратегическая авиация. Речь идет об аэродроме Энгельс. Безусловно, там еще остается определенное количество самолетов, но многие из них уже передислоцированы на различные аэродромы, которые могут их принимать, содержать, обслуживать", — сказал Игнат.

По его словам, после этих событий к вечеру активность вражеской авиации существенно была уменьшена, и, возможно, это говорит о том, что россияне были растеряны из-за взрывов.