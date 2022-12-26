Воздушные силы готовы к возможному ракетному удару по Украине

Все силы обороны готовятся к новому ракетному удару со стороны РФ по Украине, заявил Игнат Фото: armyinform.com.ua

"Конечно, мы готовы. Готовимся к удару сразу после удара прошлого. Все силы обороны, не только Воздушные силы, а все, кто защищает воздушное пространство, сразу после удара перезаряжают свои ракеты, другие мероприятия проводят", – сказал Игнат.

Он добавил, что все силы обороны ожидают, готовятся и усиливаются. В то же время он подчеркнул, что гражданам нужно соблюдать спокойствие.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает, что российская армия с осени ощущает значительный дефицит ракетных боеприпасов.

"Оставшегося количества ракет – если взять чисто математически их расчеты – хватит с их интенсивностью в залпе в среднем 70–75 ракет на два-три раза. И, в принципе, они закончатся вообще", – сказал Буданов.