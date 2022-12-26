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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Воздушные силы готовы к возможному ракетному удару по Украине

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Все силы обороны готовятся к новому ракетному удару со стороны РФ по Украине, заявил Игнат
Все силы обороны готовятся к новому ракетному удару со стороны РФ по Украине, заявил Игнат
Фото: armyinform.com.ua

Пресс-секретарь командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона 26 декабря заявил, что они готовы к возможному новому ракетному удару по Украине. Видео интервью опубликовано в YouTube "Факти ICTV".

"Конечно, мы готовы. Готовимся к удару сразу после удара прошлого. Все силы обороны, не только Воздушные силы, а все, кто защищает воздушное пространство, сразу после удара перезаряжают свои ракеты, другие мероприятия проводят", – сказал Игнат.

Он добавил, что все силы обороны ожидают, готовятся и усиливаются. В то же время он подчеркнул, что гражданам нужно соблюдать спокойствие. 

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает, что российская армия с осени ощущает значительный дефицит ракетных боеприпасов.

"Оставшегося количества ракет – если взять чисто математически их расчеты – хватит с их интенсивностью в залпе в среднем 70–75 ракет на два-три раза. И, в принципе, они закончатся вообще", – сказал Буданов.

Контекст:

С начала октября российские оккупанты массированно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. С 10 октября россияне выпустили более 1 тыс. ракет по украинской энергосистеме и продолжают это делать, сообщал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. 

По оценке украинской военной разведки, в результате международных санкций возможности российского военного производства значительно сократились. С начала полномасштабного вторжения в Украину российские оружейные заводы смогли произвести 240 высокоточных крылатых ракет Х-101 и около 120 крылатых ракет морского базирования "Калибр", что составляет около 40 новых ракет в месяц, рассказывали в ГУР Минобороны Украины.

Теги: воздушное пространство, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, Воздушные силы Украины, Юрий Игнат
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