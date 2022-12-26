"Еще два-три раза". Глава военной разведки считает, что у России заканчиваются ракеты для массированных атак

По его словам, при нынешней интенсивности их использования за одну массированную атаку оставшегося у РФ запаса хватит ненадолго.
"Оставшегося количества ракет – если взять чисто математически их расчеты – хватит с их интенсивностью в залпе в среднем 70–75 ракет на два-три раза. И, в принципе, они закончатся вообще", – сказал Буданов.
Он отметил, что вначале РФ била ракетами по объектам критической инфраструктуры раз в неделю, затем – раз в 10 дней, потом – раз в две недели, и этот интервал увеличивается.
"Сейчас еще дольше. Этот промежуток времени обусловлен исключительно одной проблемой: скоротечное сокращение ракетного арсенала РФ. Их промышленность не способна покрыть то количество, которое они тратят. При всех их попытках – это нереально", – прогнозирует глава ГУР.
Буданов подчеркнул, что оккупанты особенно берегут ракеты "Калибр" морского базирования, потому что нарастить их производство в условиях технологических санкций невозможно.
"Почти нереально их сейчас производить. Они не могут достать многие комплектующие из-за санкций. Они делают "параллельный импорт", но это очень усложняет и увеличивает срок доставки этих частей. А некоторые они, несмотря ни на что, так и не могут достать", – добавил глава военной разведки.
По оценке украинской военной разведки, в результате международных санкций возможности российского военного производства значительно сократились. С начала полномасштабного вторжения в Украину российские оружейные заводы смогли произвести 240 высокоточных крылатых ракет Х-101 и около 120 крылатых ракет морского базирования "Калибр", что составляет около 40 новых ракет в месяц, рассказывали в ГУР Минобороны Украины.
По оценкам Пентагона, собственных "полностью исправных" артиллерийских боеприпасов и ракет России хватит до начала 2023 года. Сейчас оккупанты используют в том числе устаревшие запасы боеприпасов, а также ищут сотрудничества с Ираном и Северной Кореей, отметили в США.
7 декабря агентство dpa сообщило, что РФ заказала у Ирана сотни новых ракет и беспилотников. Источники агентства заявили, что знают, что Иран планирует значительно увеличить поставки беспилотников и ракет в Россию. Собеседник СМИ отметил, что не думает, что они уже отгружены, но они определенно есть в списках заказов россиян.
В интервью The New York Times, опубликованном 23 декабря, Буданов заявлял, что Иран пока не передал России баллистические ракеты, потому что не хочет усиления западных санкций.