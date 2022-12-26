"Еще два-три раза". Глава военной разведки считает, что у России заканчиваются ракеты для массированных атак

По его словам, при нынешней интенсивности их использования за одну массированную атаку оставшегося у РФ запаса хватит ненадолго.

"Оставшегося количества ракет – если взять чисто математически их расчеты – хватит с их интенсивностью в залпе в среднем 70–75 ракет на два-три раза. И, в принципе, они закончатся вообще", – сказал Буданов.

Он отметил, что вначале РФ била ракетами по объектам критической инфраструктуры раз в неделю, затем – раз в 10 дней, потом – раз в две недели, и этот интервал увеличивается.

"Сейчас еще дольше. Этот промежуток времени обусловлен исключительно одной проблемой: скоротечное сокращение ракетного арсенала РФ. Их промышленность не способна покрыть то количество, которое они тратят. При всех их попытках – это нереально", – прогнозирует глава ГУР.

Буданов подчеркнул, что оккупанты особенно берегут ракеты "Калибр" морского базирования, потому что нарастить их производство в условиях технологических санкций невозможно.

"Почти нереально их сейчас производить. Они не могут достать многие комплектующие из-за санкций. Они делают "параллельный импорт", но это очень усложняет и увеличивает срок доставки этих частей. А некоторые они, несмотря ни на что, так и не могут достать", – добавил глава военной разведки.