В России "трагически" не стало гендиректора компании, которая строит носители ракет "Калибр"

Компания, которой руководил Бузаков, делает в том числе подлодки Фото: admship.ru

В сообщении указано, что Бузакова не стало на 67-м году жизни. Причина смерти не озвучена, но отмечается, что жизнь Бузакова "оборвалась безвременно, трагически".

Российский "Интерфакс" пишет, что компания, которую возглавлял Бузаков, специализируется на создании подводных лодок. В частности, для Черноморского флота РФ "Адмиралтейские верфи" построили серию дизельных подлодок проекта 636.3, оснащенных крылатыми ракетами "Калибр".

"Калибрами" Россия обстреливает объекты в Украине после полномасштабного вторжения.