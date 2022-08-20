Залужный прокомментировал сбитые над Днепром "Калибры"

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщал, что ПВО сегодня утром сбила все четыре ракеты "Калибр", которые россияне направили на область.
"В районе города Днепр сбиты четыре ракеты "Калибр". Нами применено только четыре ракеты комплекса С-300", – написал Залужный.
Пресс-служба Воздушных сил ВСУ уточнила, что оккупанты выпустили ракеты из акватории Черного моря.
Кроме того, отметили в ВС ВСУ, около 9.00 зенитчики Воздушных сил сбили еще один вражеский беспилотник.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Контекст:
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Оккупанты наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и жилым домам.
По подсчетам украинских властей, захватчики с начала полномасштабной войны выпустили по территории Украины более 3 тыс. ракет, часть из них была сбита силами ПВО.