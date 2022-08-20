Залужный прокомментировал сбитые над Днепром "Калибры"

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщал, что ПВО сегодня утром сбила все четыре ракеты "Калибр", которые россияне направили на область.

"В районе города Днепр сбиты четыре ракеты "Калибр". Нами применено только четыре ракеты комплекса С-300", – написал Залужный.

https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/pfbid02W4Dn9LRrFKJmx5au9sCbQa9Nb9F5guNAtB1NeLrhZiQSnjq2jktbRmBr99EFx8tJl Пресс-служба Воздушных сил ВСУ уточнила, что оккупанты выпустили ракеты из акватории Черного моря. Кроме того, отметили в ВС ВСУ, около 9.00 зенитчики Воздушных сил сбили еще один вражеский беспилотник. https://www.facebook.com/kpszsu/posts/pfbid0iGfhsGJ21gSgWLRvJ4objcMCwwVaovFxW1dXgFenzf4sHtqQsj4z4Vb6rKUy8f3Ml Война России против Украины. Главное (обновляется)