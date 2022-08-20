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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Залужный прокомментировал сбитые над Днепром "Калибры"

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Залужный отметил работу украинской ПВО
Залужный отметил работу украинской ПВО
Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook

Украинская противовоздушная оборона 20 августа применила всего четыре ракеты С-300, чтобы сбить четыре вражеские крылатые ракеты "Калибр" в Днепропетровской области. Об этом сообщил в Facebook главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщал, что ПВО сегодня утром сбила все четыре ракеты "Калибр", которые россияне направили на область.

"В районе города Днепр сбиты четыре ракеты "Калибр". Нами применено только четыре ракеты комплекса С-300", – написал Залужный.

https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/pfbid02W4Dn9LRrFKJmx5au9sCbQa9Nb9F5guNAtB1NeLrhZiQSnjq2jktbRmBr99EFx8tJl

Пресс-служба Воздушных сил ВСУ уточнила, что оккупанты выпустили ракеты из акватории Черного моря.

Кроме того, отметили в ВС ВСУ, около 9.00 зенитчики Воздушных сил сбили еще один вражеский беспилотник.

https://www.facebook.com/kpszsu/posts/pfbid0iGfhsGJ21gSgWLRvJ4objcMCwwVaovFxW1dXgFenzf4sHtqQsj4z4Vb6rKUy8f3Ml

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Оккупанты наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и жилым домам.

По подсчетам украинских властей, захватчики с начала полномасштабной войны выпустили по территории Украины более 3 тыс. ракет, часть из них была сбита силами ПВО.

Теги: ПВО, беспилотники, война России против Украины, ракеты, С-300, ракета, Воздушные силы Украины, Валерий Залужный
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