Буданов считает, что Иран еще не начал поставки ракет в Россию, и предположил почему

По его словам, с октября российские военные обстреливают Украину ракетами и беспилотниками с интервалом примерно раз в 10 дней. Во время каждой из таких атак выпускается около 75 крылатых ракет, и собственные мощности у РФ на исходе.
Не имея полноценного собственного производства, Москва пытается получить ракеты от Тегерана. Взамен Россия предлагает, в частности, передать иранскому военно-промышленному комплексу свои технологии, сказал Буданов.
"Однако Иран не торопится это делать, потому что как только Россия выпустит первые ракеты, международное санкционное давление на Иран резко усилится", – сказал начальник ГУР МО.
Он отметил, что кроме ракет, по заключенному летом контракту оккупанты должны получить 1,7 тыс. дронов-камикадзе Shahed, которые с лета отдельными партиями доставляются в РФ.
540 из них уже выпущены по объектам энергетической инфраструктуры Украины и сбиты силами противовоздушной обороны. Буданов добавил, что иранцам производство дронов-камикадзе обходится в $7 тыс. за единицу, но непонятно, "сколько Иран на самом деле стянул с России за такое оружие".
Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили Shahed в свои цвета и назвали "Герань-2".
Иран сначала отрицал поставки дронов российской армии. 5 ноября в МИД Ирана признали, что такие поставки были, но заверили, что речь идет об "ограниченном количестве беспилотников" и поставках "за несколько месяцев" до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
7 декабря агентство dpa сообщило, что РФ заказала у Ирана сотни новых ракет и беспилотников. Источники агентства заявили, что знают, что Иран планирует значительно увеличить поставки беспилотников и ракет в Россию. Собеседник СМИ отметил, что не думает, что они уже отгружены, но они определенно есть в списках заказов россиян.