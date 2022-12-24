Буданов считает, что Иран еще не начал поставки ракет в Россию, и предположил почему

По его словам, с октября российские военные обстреливают Украину ракетами и беспилотниками с интервалом примерно раз в 10 дней. Во время каждой из таких атак выпускается около 75 крылатых ракет, и собственные мощности у РФ на исходе.

Не имея полноценного собственного производства, Москва пытается получить ракеты от Тегерана. Взамен Россия предлагает, в частности, передать иранскому военно-промышленному комплексу свои технологии, сказал Буданов.

"Однако Иран не торопится это делать, потому что как только Россия выпустит первые ракеты, международное санкционное давление на Иран резко усилится", – сказал начальник ГУР МО.

Он отметил, что кроме ракет, по заключенному летом контракту оккупанты должны получить 1,7 тыс. дронов-камикадзе Shahed, которые с лета отдельными партиями доставляются в РФ.

540 из них уже выпущены по объектам энергетической инфраструктуры Украины и сбиты силами противовоздушной обороны. Буданов добавил, что иранцам производство дронов-камикадзе обходится в $7 тыс. за единицу, но непонятно, "сколько Иран на самом деле стянул с России за такое оружие".