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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Буданов считает, что Иран еще не начал поставки ракет в Россию, и предположил почему

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По контракту, заключенному летом, Москва получила от Тегерана более 500 дронов-камикадзе
По контракту, заключенному летом, Москва получила от Тегерана более 500 дронов-камикадзе
Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України / Facebook

Иран пока не передал России баллистические ракеты, потому что не хочет усиления западных санкций. Об этом начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил в интервью The New York Times, опубликованном 23 декабря.

По его словам, с октября российские военные обстреливают Украину ракетами и беспилотниками с интервалом примерно раз в 10 дней. Во время каждой из таких атак выпускается около 75 крылатых ракет, и собственные мощности у РФ на исходе.

Не имея полноценного собственного производства, Москва пытается получить ракеты от Тегерана. Взамен Россия предлагает, в частности, передать иранскому военно-промышленному комплексу свои технологии, сказал Буданов.

"Однако Иран не торопится это делать, потому что как только Россия выпустит первые ракеты, международное санкционное давление на Иран резко усилится", – сказал начальник ГУР МО.

Он отметил, что кроме ракет, по заключенному летом контракту оккупанты должны получить 1,7 тыс. дронов-камикадзе Shahed, которые с лета отдельными партиями доставляются в РФ.

540 из них уже выпущены по объектам энергетической инфраструктуры Украины и сбиты силами противовоздушной обороны. Буданов добавил, что иранцам производство дронов-камикадзе обходится в $7 тыс. за единицу, но непонятно, "сколько Иран на самом деле стянул с России за такое оружие".

Контекст:

Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили Shahed в свои цвета и назвали "Герань-2".

Иран сначала отрицал поставки дронов российской армии. 5 ноября в МИД Ирана признали, что такие поставки были, но заверили, что речь идет об "ограниченном количестве беспилотников" и поставках "за несколько месяцев" до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

7 декабря агентство dpa сообщило, что РФ заказала у Ирана сотни новых ракет и беспилотников. Источники агентства заявили, что знают, что Иран планирует значительно увеличить поставки беспилотников и ракет в Россию. Собеседник СМИ отметил, что не думает, что они уже отгружены, но они определенно есть в списках заказов россиян.

Теги: Иран, санкции, беспилотники, война России против Украины, ракеты, ГУР Минобороны Украины, Кирилл Буданов
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