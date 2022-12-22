Шмыгаль: Более 50 подстанций и 50 ЛЭП повреждены из-за российских обстрелов. Есть уникальное оборудование, которое невозможно купить, только изготовить

Он напомнил, что с 10 октября россияне выпустили более 1 тыс. ракет по украинской энергосистеме и продолжают это делать. Было девять волн массированных ракетных ударов и десятки атак поменьше. В результате, по оценке правительства, фактически 50% энергосистемы повреждены или разрушены.
Премьер пояснил, что сетевые ограничения возникают из-за того, что были повреждены более 50 подстанций разного класса напряжения и более 50 высоковольтных линий электропередач. Это приводит к сложностям в транспортировке электроэнергии.
"Решать эту проблему можно только одним способом – это ремонт и восстановление поврежденных объектов, чем наши энергетики круглосуточно героически и занимаются", – сказал Шмыгаль.
По его словам,, благодаря этому в среднем в течение двух суток после каждого обстрела энергетики восстанавливают сетевую способность системы. В Херсоне восстановление намеренно разрушенных высоковольтных опор заняло более двух недель – россияне там взорвали по несколько километров сетей..
Что же касается ограничения генерирующей мощности, в Украине сейчас постоянный дефицит мощностей, как днем, так и ночью, который может достигать нескольких гигаватт, подчеркнул премьер.
"Резерв, безусловно, в Запорожской АЭС. Там мощность 6 ГВт, что позволяло нам покрывать все потребности и экономики, и страны. Поэтому мы постоянно работаем над демилитаризацией ЗАЭС и возвращением ее мощностей в энергосистему Украины. По другим станциям, которые постоянно атакует враг, там путь один – ремонты. Уничтожено много энергогенерирующего оборудования на части тепловых станций и гидроэлектростанций. Мы все это постоянно восстанавливаем", – сказал Шмыгаль.
Он отметил, что еще до октября украинские власти, понимая, что такой террор со стороны России возможен, сделали серьезные запасы различного электрооборудования, проводов, опор и всего прочего. Есть также договоренности с партнерами, и в Украину непрерывно идет поток трансформаторов, которые нужны стране.
"Но есть уникальное оборудование, которое, к сожалению, невозможно приобрести, только изготовить. Это может занять месяцы. Мы максимально ускоряем этот процесс, наши энергетики иногда пристраивают оборудование, о котором иностранные партнеры говорили, что оно несовместимо с нашей системой", – сообщил глава правительства.
С начала октября российские оккупанты массированно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране стали вводить временные отключения света, они могут доходить до нескольких суток.
Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки, значительно повредившие украинские энергообъекты.
Обстрелами было значительно повреждено около 50% объектов украинский энергетической инфраструктуры, сообщили в начале декабря в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры. По данным Минэнерго, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.