Переподключить ЗАЭС к российской энергосистеме невозможно – глава "Энергоатома"

Россияне пытались подключить ЗАЭС к своей системе, но у них не вышло Фото: EPA

Котин отметил, что станция самая мощная не только в Украине, но и во всей Европе. Соответственно, она должна быть снабжена мощными линиями электропередачи.

"С самого начала мы им об этом говорили. Это была бредовая идея, как и все другие, включая саму оккупацию Запорожской АЭС. Это технически очень сложно выполнить. У нее были мощные линии, некоторые сейчас повреждены, но они все шли в энергосистему Украины", – сказал он.

По словам Котина, линии электропередачи на юге слишком слабые, чтобы пропускать мощность ЗАЭС.

"Они могут восстановить пропускную способность этих линий в ограниченной мощности, несколько мегаватт. Но, конечно, смысла в этом нет", – объяснил он.