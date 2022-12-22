Переподключить ЗАЭС к российской энергосистеме невозможно – глава "Энергоатома"

Котин отметил, что станция самая мощная не только в Украине, но и во всей Европе. Соответственно, она должна быть снабжена мощными линиями электропередачи.
"С самого начала мы им об этом говорили. Это была бредовая идея, как и все другие, включая саму оккупацию Запорожской АЭС. Это технически очень сложно выполнить. У нее были мощные линии, некоторые сейчас повреждены, но они все шли в энергосистему Украины", – сказал он.
По словам Котина, линии электропередачи на юге слишком слабые, чтобы пропускать мощность ЗАЭС.
"Они могут восстановить пропускную способность этих линий в ограниченной мощности, несколько мегаватт. Но, конечно, смысла в этом нет", – объяснил он.
ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных в начале марта и с тех пор работает под их контролем.
С августа оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.
2 декабря гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что надеется достичь договоренности с Россией и Украиной о создании защитной зоны на станции.
18 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на территории ЗАЭС находится 500 российских боевиков со взрывчаткой. "Может ли быть взрыв? Зависит от людей, которые внутри. Я думаю, зависит все от этих 500 боевиков", – сказал президент.