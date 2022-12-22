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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Переподключить ЗАЭС к российской энергосистеме невозможно – глава "Энергоатома"

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Россияне пытались подключить ЗАЭС к своей системе, но у них не вышло
Россияне пытались подключить ЗАЭС к своей системе, но у них не вышло
Фото: EPA

Россияне не смогут подключить Запорожскую атомную электростанцию к своей энергосистеме по техническим причинам. Об этом рассказал глава оператора украинских АЭС "Энергоатом" Петр Котин в эфире национального телемарафона, видео опубликовала пресс-служба "Энергоатома" в Telegram.

Котин отметил, что станция самая  мощная не только в Украине, но и во всей Европе. Соответственно, она должна быть снабжена мощными линиями электропередачи.

"С самого начала мы им об этом говорили. Это была бредовая идея, как и все другие, включая саму оккупацию Запорожской АЭС. Это технически очень сложно выполнить. У нее были мощные линии, некоторые сейчас повреждены, но они все шли в энергосистему Украины", – сказал он.

По словам Котина, линии электропередачи на юге слишком слабые, чтобы пропускать мощность ЗАЭС.

"Они могут восстановить пропускную способность этих линий в ограниченной мощности, несколько мегаватт. Но, конечно, смысла в этом нет", – объяснил он.

Контекст:

ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных в начале марта и с тех пор работает под их контролем.

С августа оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети. 

2 декабря гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что надеется достичь договоренности с Россией и Украиной о создании защитной зоны на станции.

18 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на территории ЗАЭС находится 500 российских боевиков со взрывчаткой. "Может ли быть взрыв? Зависит от людей, которые внутри. Я думаю, зависит все от этих 500 боевиков", – сказал президент.

Теги: ядерная энергетика, Энергоатом, Запорожская АЭС, война России против Украины, энергосистема, Петр Котин, российские оккупанты, россияне, ЗАЭС
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