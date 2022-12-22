К электросети Украины подключили девятый энергоблок АЭС, который был на ремонте – "Энергоатом"

Сейчас работают все атомные блоки на подконтрольной Украине территории Фото: depositphotos.com

"Сегодня, 22 декабря 2022 года, в 7.00 к сети подключили девятый энергоблок отечественных АЭС, который 18 декабря был выведен в ремонт для устранения замечаний", – говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что сейчас продолжается набор мощности.

"Таким образом, все атомные блоки на подконтрольной Украине территории работают. В настоящее время девятый блок нагружен до 400 МВт. После снятия "Укрэнерго" ограничения по выдаче мощности в этом энергоузле его загрузят в номинальную мощность 1000 МВт – и Украина получит полную мощность всех энергоблоков АЭС, расположенных на контролируемой государством территории", – отметили в "Энергоатоме".