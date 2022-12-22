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К электросети Украины подключили девятый энергоблок АЭС, который был на ремонте – "Энергоатом"

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Сейчас работают все атомные блоки на подконтрольной Украине территории
Сейчас работают все атомные блоки на подконтрольной Украине территории
Фото: depositphotos.com

К электросети Украины утром 22 декабря подключили девятый энергоблок АЭС, который был на ремонте. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба "Энергоатома".

"Сегодня, 22 декабря 2022 года, в 7.00 к сети подключили девятый энергоблок отечественных АЭС, который 18 декабря был выведен в ремонт для устранения замечаний", – говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что сейчас продолжается набор мощности.

"Таким образом, все атомные блоки на подконтрольной Украине территории работают. В настоящее время девятый блок нагружен до 400 МВт. После снятия "Укрэнерго" ограничения по выдаче мощности в этом энергоузле его загрузят в номинальную мощность 1000 МВт – и Украина получит полную мощность всех энергоблоков АЭС, расположенных на контролируемой государством территории", – отметили в "Энергоатоме".

Контекст:

Последние месяцы российские оккупанты обстреливают ракетами гражданскую инфраструктуру Украины, из-за чего в стране происходят аварийные и плановые отключения электроэнергии для ее распределения между потребителями.

Последний массированный удар Россия нанесла 16 декабря. Были попадания в энергообъекты на востоке и юге страны, сообщили в Минэнерго Украины.

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, были поражены энергоинфраструктура и жилые дома в пяти областях. По всей Украине ввели аварийные отключения света. После ракетного удара часть регионов и городов была полностью обесточена.

22 декабря в "Укрэнерго" сообщили, что в энергосистеме сохраняется дефицит мощности, по всей Украине продолжают применяться аварийные отключения света.

Теги: Украина, Укрэнерго, АЭС, Энергоатом
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