В энергосистеме сохраняется дефицит мощности, по Украине применяются аварийные отключения света – "Укрэнерго"

Работают все виды генерации. К сети подключен еще один из блоков атомных электростанций, ведется набор мощности. В то же время сохраняются ограничения в системе передачи электроэнергии, вызванные повреждениями магистральных сетей систематическими ракетными и беспилотными атаками, говорится в сообщении.

До всех областей доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к применению аварийных ограничений. Самая сложная ситуация остается в центральном регионе и Киеве, а также в прифронтовых регионах на востоке и юге.

"Ремонтные работы продолжаются круглосуточно, но полученные повреждения объектов генерации и магистральных сетей сложны и масштабны, их восстановление требует длительного времени. "Укрэнерго", генерация и операторы систем распределения делают все возможное для улучшения ситуации с электроснабжением в стране", – говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" напомнили, что 22 декабря отмечается День энергетика.

"Это день всех, кто сейчас под дождем и ветром восстанавливает поврежденное обстрелами оборудование, кто до боли в глазах всматривается в графики потребления и производства электроэнергии, держа баланс в энергосистеме, кто защищает ее цифровой периметр от невидимых снаружи атак, тех, кто и в жару, и в мороз, под звуки взрывов и миноискателей саперов прокладывает путь для света", – говорится в сообщении.