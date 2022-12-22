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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В энергосистеме сохраняется дефицит мощности, по Украине применяются аварийные отключения света – "Укрэнерго"

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Энергосистема Украины в тяжелом состоянии после российских атак
Энергосистема Украины в тяжелом состоянии после российских атак
Фото: EPA

К утру 22 декабря сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме Украины. Об этом сообщает оператор системы передачи электроэнергии "Укрэнерго" в Telegram.

Работают все виды генерации. К сети подключен еще один из блоков атомных электростанций, ведется набор мощности. В то же время сохраняются ограничения в системе передачи электроэнергии, вызванные повреждениями магистральных сетей систематическими ракетными и беспилотными атаками, говорится в сообщении.

До всех областей доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к применению аварийных ограничений. Самая сложная ситуация остается в центральном регионе и Киеве, а также в прифронтовых регионах на востоке и юге.

"Ремонтные работы продолжаются круглосуточно, но полученные повреждения объектов генерации и магистральных сетей сложны и масштабны, их восстановление требует длительного времени. "Укрэнерго", генерация и операторы систем распределения делают все возможное для улучшения ситуации с электроснабжением в стране", – говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" напомнили, что 22 декабря отмечается День энергетика.

"Это день всех, кто сейчас под дождем и ветром восстанавливает поврежденное обстрелами оборудование, кто до боли в глазах всматривается в графики потребления и производства электроэнергии, держа баланс в энергосистеме, кто защищает ее цифровой периметр от невидимых снаружи атак, тех, кто и в жару, и в мороз, под звуки взрывов и миноискателей саперов прокладывает путь для света", – говорится в сообщении.

Контекст:

С начала октября российские оккупанты массированно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране стали вводить временные отключения света.

Обстрелами было значительно повреждено около 50% объектов украинский энергетической инфраструктуры, сообщали в начале декабря в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры. По данным Минэнерго, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Теги: энергетика, Укрэнерго, электричество, электроэнергия, российская агрессия, война России против Украины
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