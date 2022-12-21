В Украине от российских атак по энергосистеме погибли четверо энергетиков. В "Укрэнерго" рассказали их истории

28 марта погиб Александр Фиров. Он вместе с коллегами в составе одной из бригад линейщиков ремонтировал критически важную линию в Киевской области, в очередной раз поврежденную россиянами. Они попали под шквальный обстрел, прятались в воронках от взрывов, но Фиров погиб.
11 сентября от ракетного удара по подстанции в Харьковской области погибли диспетчер Светлана Курилович и электромонтер Александр Холодный.
Курилович более 20 лет проработала на подстанции – сначала электромонтером, последние годы – диспетчером. В "Укрэнерго" называют ее опытным, ответственным и целеустремленным человеком, всегда приветливым к людям.
26-летний Холодный пришел работать на подстанцию два года назад, почти сразу после завершения обучения в Харьковском политехническом университете.
"Молодой энергичный человек с жаждой практических знаний, инициативностью, а также безмерной жаждой жизни, которую так внезапно оборвали рашисты", – вспоминают о нем в "Укрэнерго".
17 октября российские оккупанты убили Александра Шабаршина, диспетчера электроподстанции в Сумской области. Это был ракетный обстрел в 5.00. Еще двое его коллег в этот день были ранены.
Шабаршину был 61 год, уже год как он должен был находиться на пенсии, однако продолжал работать на подстанции.
Также в "Укэрнего" почтили память начальника отдела противоаварийной работы Олега Горака, погибшего во время оккупации, и четырех других сотрудников, погибших на фронте:
"Наша боль неописуемая. Мы всегда будем помнить, какой высокой ценой боремся и побеждаем. Чтим память наших коллег. Не забудем, не простим россиянам наши тяжелые потери", – добавили в "Укрэнерго".
С начала октября российские оккупанты массированно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране стали вводить временные отключения света.
Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого было еще несколько крупных атак, повредивших украинские энергообъекты. Ситуация с энергоснабжением в центре Украины и Киеве заметно ухудшилась.
Обстрелами было значительно повреждено около 50% объектов украинский энергетической инфраструктуры, сообщили в начале декабря в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры. По данным Минэнерго, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.