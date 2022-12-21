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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине от российских атак по энергосистеме погибли четверо энергетиков. В "Укрэнерго" рассказали их истории

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Во время атак россиян по украинской энергетической инфраструктуре погибли четверо сотрудников "Укрэнерго"
Во время атак россиян по украинской энергетической инфраструктуре погибли четверо сотрудников "Укрэнерго"
Фото: Укренерго / Telegram

С начала полномасштабного вторжения в Украине во время исполнения служебных обязанностей погибли четверо энергетиков. В "Укрэнерго" рассказали, кем были эти люди.

28 марта погиб Александр Фиров. Он вместе с коллегами в составе одной из бригад линейщиков ремонтировал критически важную линию в Киевской области, в очередной раз поврежденную россиянами. Они попали под шквальный обстрел, прятались в воронках от взрывов, но Фиров погиб.

11 сентября от ракетного удара по подстанции в Харьковской области погибли диспетчер Светлана Курилович и электромонтер Александр Холодный.

Курилович более 20 лет проработала на подстанции – сначала электромонтером, последние годы – диспетчером. В "Укрэнерго" называют ее опытным, ответственным и целеустремленным человеком, всегда приветливым к людям.

26-летний Холодный пришел работать на подстанцию два года назад, почти сразу после завершения обучения в Харьковском политехническом университете.

"Молодой энергичный человек с жаждой практических знаний, инициативностью, а также безмерной жаждой жизни, которую так внезапно оборвали рашисты", – вспоминают о нем в "Укрэнерго".

17 октября российские оккупанты убили Александра Шабаршина, диспетчера электроподстанции в Сумской области. Это был ракетный обстрел в 5.00. Еще двое его коллег в этот день были ранены.

Шабаршину был 61 год, уже год как он должен был находиться на пенсии, однако продолжал работать на подстанции.

Также в "Укэрнего" почтили память начальника отдела противоаварийной работы Олега Горака, погибшего во время оккупации, и четырех других сотрудников, погибших на фронте:

  • Олега Пекара, диспетчера подстанции в западном регионе;
  • Вадима Заволинковского, электромонтера подстанции в южном регионе;
  • Евгения Кищенко, электромонтера по ремонту воздушных линий электропередачи подразделения "Строительство и ремонт";
  • Олега Косовненко, тракториста в транспортном отделе подразделения "Строительство и ремонт".

"Наша боль неописуемая. Мы всегда будем помнить, какой высокой ценой боремся и побеждаем. Чтим память наших коллег. Не забудем, не простим россиянам наши тяжелые потери", – добавили в "Укрэнерго".

Контекст:

С начала октября российские оккупанты массированно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране стали вводить временные отключения света.

Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого было еще несколько крупных атак, повредивших украинские энергообъекты. Ситуация с энергоснабжением в центре Украины и Киеве заметно ухудшилась

Обстрелами было значительно повреждено около 50% объектов украинский энергетической инфраструктуры, сообщили в начале декабря в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры. По данным Минэнерго, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, взрыв, энергетика, оккупация, Укрэнерго, раненые, вторжение, ремонт, обстрелы, ракеты, погибшие, энергосистема, российские оккупанты, потери, россияне
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