Без света остаются 60% потребителей в Киевской области, к вечеру ситуация улучшится на трех направлениях – ОВА

Ремонтные работы продолжаются в части Фастовского, а также в Бучанском и Вышгородском районах Киевской области, отметил Кулеба Фото: НЕК "Укренерго" - NPC Ukrenergo / Facebook

Об этом 20 декабря в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Алексей Кулеба.

Он отмечал в 12.37, что без света находится 80% потребителей в Киевской области.

"Сейчас под вечер мы ожидаем хороших новостей о ситуации на броварском направлении, в Бориспольском и в Обуховском районах. Продолжатся ремонтные работы в части Фастовского района, в Бучанском и Вышгородском районах. К настоящему моменту могу сказать, что мы где-то вышли на 60% отключений, но, тем не менее, ситуация остается сложной", – сказал Кулеба.

По его словам, если к вечеру улучшится ситуация на трех указанных направлениях, то отключение электроэнергии по области снизится до менее чем 50%.