Без света остаются 60% потребителей в Киевской области, к вечеру ситуация улучшится на трех направлениях – ОВА

Об этом 20 декабря в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Алексей Кулеба.
Он отмечал в 12.37, что без света находится 80% потребителей в Киевской области.
"Сейчас под вечер мы ожидаем хороших новостей о ситуации на броварском направлении, в Бориспольском и в Обуховском районах. Продолжатся ремонтные работы в части Фастовского района, в Бучанском и Вышгородском районах. К настоящему моменту могу сказать, что мы где-то вышли на 60% отключений, но, тем не менее, ситуация остается сложной", – сказал Кулеба.
По его словам, если к вечеру улучшится ситуация на трех указанных направлениях, то отключение электроэнергии по области снизится до менее чем 50%.
С начала октября российские оккупанты массированно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране стали вводить временные отключения света.
В ночь на 19 декабря оккупанты несколько раз атаковали Киев беспилотниками Shahed иранского производства. Также дроны атаковали Киевскую область. Повреждены объекты инфраструктуры и частные дома.
По данным КГВА, за время воздушной тревоги в небе над Киевом было зафиксировано 23 вражеских БПЛА, ВСУ уничтожили 18 дронов. Всего ночью 19 декабря украинские военные сбили 30 вражеских дронов-камикадзе.
В "Укрэнерго" заявили, что в результате очередного удара оккупантов ситуация на 19 декабря в энергетике страны тяжелая.