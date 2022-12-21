"Героизм во всем", "Сверхмощная нация". Учительница во время отключения света провела дистанционный урок на улице возле магазина. Видео

Она установила ноутбук на невысоком столбе, присела рядом на корточки и проводила занятие.

"На следующем слайде вот ваша задача для домашней работы. Она не из учебника. Потому что в учебнике такой темы нет, но по программе она есть. Поэтому сделайте, пожалуйста, скриншот и сбросьте в группу. Я опубликую, но немного позже, когда появится интернет, но пока его нет", – говорит учительница на камеру.

"Это сверхмощная нация", – прокомментировал в Instagram видео украинский ведущий Юрий Горбунов.

"Героизм во всем", – написала в Facebook украинская певица Мария Бурмака.

Героине ролика также посвятили иллюстрацию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NEIVANMADE (@neivanmade)