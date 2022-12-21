"Героизм во всем", "Сверхмощная нация". Учительница во время отключения света провела дистанционный урок на улице возле магазина. Видео

Она установила ноутбук на невысоком столбе, присела рядом на корточки и проводила занятие.
"На следующем слайде вот ваша задача для домашней работы. Она не из учебника. Потому что в учебнике такой темы нет, но по программе она есть. Поэтому сделайте, пожалуйста, скриншот и сбросьте в группу. Я опубликую, но немного позже, когда появится интернет, но пока его нет", – говорит учительница на камеру.
"Это сверхмощная нация", – прокомментировал в Instagram видео украинский ведущий Юрий Горбунов.
"Героизм во всем", – написала в Facebook украинская певица Мария Бурмака.
Героине ролика также посвятили иллюстрацию.
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С начала октября российские оккупанты массированно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране стали вводить временные отключения света.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.