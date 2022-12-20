Бульвар Шоубиз
 
20 декабря, 2022
 
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Садовый рассказал, как организовал в своем доме альтернативное электроснабжение во время отключений света

Садовый: Когда пропадает электричество, а оно у нас дома пропадает каждый день где-то часов 12-14 света нет, тогда включается этот генератор, он заряжает аккумуляторные батареи, а они дают электричество для первых
Садовый: Когда пропадает электричество, а оно у нас дома пропадает каждый день – где-то часов 12-14 света нет, тогда включается этот генератор, он заряжает аккумуляторные батареи, а они дают электричество для первых
Фото: Павло Ткачук / Facebook

Мэр Львова Андрей Садовый в интервью, которое вышло на YouTube-канале Avtory, рассказал, как организовал в своем доме альтернативное электроснабжение во время отключений света.

"Мы купили газовый генератор. Плюс мы еще купили аккумуляторные батареи, правда, еще не инсталлировали. Когда пропадает электричество, а оно у нас дома пропадает каждый день – где-то часов 12-14 света нет, тогда включается этот генератор, он заряжает аккумуляторные батареи, а они дают электричество для первых нужд", – сказал он.

Садовый отметил, что работа газовых генераторов получается дешевле, чем дизельных или тех, что работают на бензине.

По словам мэра Львова, этот опыт он перенял у знакомого, который построил дом за городом, где не было централизованной подачи  электричества.

"Он пошел в облэнерго, ему сказали: "Ну, без взятки мы это не сделаем". Он их послал, а на те деньги, который должен был потратить на взятку, купил газовый генератор, аккумулятор, выстроил альтернативную систему и прекрасно себе живет", – добавил Садовый.

Контекст:

С начала октября российские оккупанты массированно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране стали вводить временные отключения света

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Теги: Львов, Андрей Садовый, война России против Украины
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