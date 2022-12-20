Садовый рассказал, как организовал в своем доме альтернативное электроснабжение во время отключений света

Садовый: Когда пропадает электричество, а оно у нас дома пропадает каждый день – где-то часов 12-14 света нет, тогда включается этот генератор, он заряжает аккумуляторные батареи, а они дают электричество для первых Фото: Павло Ткачук / Facebook

"Мы купили газовый генератор. Плюс мы еще купили аккумуляторные батареи, правда, еще не инсталлировали. Когда пропадает электричество, а оно у нас дома пропадает каждый день – где-то часов 12-14 света нет, тогда включается этот генератор, он заряжает аккумуляторные батареи, а они дают электричество для первых нужд", – сказал он.

Садовый отметил, что работа газовых генераторов получается дешевле, чем дизельных или тех, что работают на бензине.

По словам мэра Львова, этот опыт он перенял у знакомого, который построил дом за городом, где не было централизованной подачи электричества.

"Он пошел в облэнерго, ему сказали: "Ну, без взятки мы это не сделаем". Он их послал, а на те деньги, который должен был потратить на взятку, купил газовый генератор, аккумулятор, выстроил альтернативную систему и прекрасно себе живет", – добавил Садовый.