Садовый передал папе римскому крест с осколком российской ракеты, который ранил 13-летнюю девочку

По словам чиновника, он "был удивлен, когда получил предложение".

"На фото – деревянный крест – символ победы добра и правды, который ранен осколком российской ракеты. Ранен, но несокрушимый, как все украинцы. Этот осколок вытащили из 13-летней девочки Насти. Папа об этом знает. Думаю, каждый очень отчетливо понял символизм", – заявил мэр.

Садовый заявил, что Франциск благословил крест, и теперь он "будет путешествовать по церквям по миру, чтобы призвать всех верных молиться за Украину".

"Еще один такой крест останется у него, чтобы каждый день напоминать о цене, которую украинцы платят за правду и свободу. Также поговорили о последствиях российской агрессии и проекте UNBROKEN. Мы запустили его во Львове, чтобы лечить, протезировать и реабилитировать пострадавших от войны украинцев", – написал он.