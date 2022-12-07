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Садовый передал папе римскому крест с осколком российской ракеты, который ранил 13-летнюю девочку

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Садовый встретился с папой римским
Садовый встретился с папой римским
Фото: EPA

Мэр Львова Андрей Садовый 7 декабря встретился с папой римским Франциском в Ватикане. Об этом Садовый сообщил в Telegram.

По словам чиновника, он "был удивлен, когда получил предложение".

"На фото – деревянный крест – символ победы добра и правды, который ранен осколком российской ракеты. Ранен, но несокрушимый, как все украинцы. Этот осколок вытащили из 13-летней девочки Насти. Папа об этом знает. Думаю, каждый очень отчетливо понял символизм", – заявил мэр.

Садовый заявил, что Франциск благословил крест, и теперь он "будет путешествовать по церквям по миру, чтобы призвать всех верных молиться за Украину".

"Еще один такой крест останется у него, чтобы каждый день напоминать о цене, которую украинцы платят за правду и свободу. Также поговорили о последствиях российской агрессии и проекте UNBROKEN. Мы запустили его во Львове, чтобы лечить, протезировать и реабилитировать пострадавших от войны украинцев", – написал он.

Контекст:

Папа римский на фоне массового военного вторжения РФ призвал 13 марта прекратить убийства невиновных людей в Украине, сосредоточиться на диалоге и открыть гуманитарные коридоры.

20 марта Франциск обратился к международному сообществу с призывом прилагать усилия для прекращения войны РФ против Украины. Он также навещал раненых украинских детей в больнице в Ватикане.

7 ноября он заявил, что жестокость российских солдат, с которой они действуют в Украине, в целом "не присуща российскому народу". Также он упомянул российского писателя Федора Достоевского, который, по словам понтифика, до сих пор "вдохновляет христиан на осмысление христианства".

Такие заявления папы возмутили украинцев. В частности, посол Украины в США Оксана Маркарова предположила, что папа Франциск невнимательно читал Достоевского, а посол Украины в Ватикане Андрей Юраш написал, что приказы бомбить Украину отдают не наемники, а "искренние российские "гуманисты" – последователи Достоевского".

23 ноября Франциск осудил Россию за развязанную войну против Украины и назвал Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: папа римский, Ватикан, Андрей Садовый, война России против Украины
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