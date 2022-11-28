"Не обязательно указывать имя и фамилию". Папа римский объяснил, почему прямо не критикует Путина за войну против Украины

Папа Франциск: Все знают мою позицию с Путиным или без Путина, не называя его имени Фото: EPA

"Когда я говорю об Украине, то говорю о народе-мученике, мученическом народе. Если существует мученический народ, то существует тот, кто его мучает", – сказал он.

Папа заявил, что имеет много информации о жестокости войск, которые вторглись в Украину.

"В целом самыми жестокими являются, пожалуй, те, кто из России, но не принадлежит к российской традиции, например, чеченцы, буряты и так далее. Безусловно, нападающий – это российское государство. Это вполне понятно. Иногда я стараюсь не конкретизировать, чтобы не обидеть, а скорее осудить в целом, хотя хорошо известно, кого я осуждаю. Не обязательно указывать имя и фамилию", – сказал он.

По словам Франциска, на второй день полномасштабной войны РФ против Украины он пошел в российское посольство при Святом Престоле.

"Необычный жест, потому что папа никогда не ходит в посольство. И там я сказал послу передать [президенту РФ Владимиру] Путину, что я готов уехать при условии, что он предоставит мне окошко для переговоров. Министр иностранных дел [Сергей] Лавров направил мне формальный ответ, вежливое письмо, из которого я понял, что пока в этом нет необходимости", – сказал он.

Также папа рассказал, что дважды или трижды общался по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"В целом я работаю над получением списков заключенных, как гражданских, так и военных, и посылаю их российскому правительству, и ответ всегда был очень положительным. Я тоже думал совершить путешествие, но решил: если я совершу путешествие, то поеду в Москву и в Киев, в оба, а не в одно место. И я никогда не давал возможности думать, что я прикрываю агрессию. Здесь, в этом зале, три или четыре раза принимал делегацию из Украины, от правительства. И мы работаем вместе", – заявил он.

Папа рассказал, что в Украину ездили несколько кардиналов.

Франциск также объяснил, почему прямо не упоминает президента РФ Владимира Путина.

"Почему я не называю Путина? Потому что это не нужно, это уже известно. Однако иногда люди цепляются за деталь. Все знают мою позицию с Путиным или без Путина, не называя его имени", – заявил глава католической церкви.

Кроме этого, в интервью он упомянул о Голодоморе.

"На эти дни приходится годовщина Голодомора, геноцида, который [советский диктатор Иосиф] Сталин совершил против украинцев (в 1932–1933 годах). Я считаю уместным вспомнить об этом как об историческом предшественнике [нынешней] войны", – сказал он.