"Мир открыл для себя смелый и сильный народ". Папа римский написал письмо украинцам

"Объединяю мои слезы с вашими и хочу вам сказать, что нет дня, когда бы я не был рядом с вами и не носил бы вас в моем сердце и в моей молитве. Ваша боль – это моя боль. На кресте Иисуса сегодня я вижу вас – тех, кто страдает от террора, вызванного этой агрессией", – заявил понтифик.

Он отметил, что узнал много трагических историй из Украины.

"В первую очередь это касается детей: сколько детей было убито, сколько ранено, сколько осталось сиротами, было оторвано от матерей! Я плачу вместе с вами по каждому ребенку, который из-за этой войны потерял жизнь… Безмерна боль украинских матерей", – написал Франциск.

Папа римский также подчеркнул, что он мысленно с украинцами, которые вынуждены были взять в руки оружие для защиты своей страны от российских захватчиков; женщинами, потерявшими из-за войны своих мужей или столкнувшимися с насилием со стороны оккупантов; людьми преклонного возраста; волонтерами; беженцами и переселенцами.

Понтифик отметил, что восхищается тем, как украинцы преодолевают эти тяжелые испытания.

Он заявил, что молится за украинскую власть, на которой "лежит обязанность руководить страной в трагические времена и принимать дальновидные решения ради мира".

"Украинский народ, несмотря на огромную трагедию, которую сейчас переживает, никогда не падал духом и не отчаялся. Мир открыл для себя смелый и сильный народ, который страдает и молится, плачет и борется, сопротивляется и надеется: благородный и страждущий народ", – написал Франциск.