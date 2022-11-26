"Мир открыл для себя смелый и сильный народ". Папа римский написал письмо украинцам

"Объединяю мои слезы с вашими и хочу вам сказать, что нет дня, когда бы я не был рядом с вами и не носил бы вас в моем сердце и в моей молитве. Ваша боль – это моя боль. На кресте Иисуса сегодня я вижу вас – тех, кто страдает от террора, вызванного этой агрессией", – заявил понтифик.
Он отметил, что узнал много трагических историй из Украины.
"В первую очередь это касается детей: сколько детей было убито, сколько ранено, сколько осталось сиротами, было оторвано от матерей! Я плачу вместе с вами по каждому ребенку, который из-за этой войны потерял жизнь… Безмерна боль украинских матерей", – написал Франциск.
Папа римский также подчеркнул, что он мысленно с украинцами, которые вынуждены были взять в руки оружие для защиты своей страны от российских захватчиков; женщинами, потерявшими из-за войны своих мужей или столкнувшимися с насилием со стороны оккупантов; людьми преклонного возраста; волонтерами; беженцами и переселенцами.
Понтифик отметил, что восхищается тем, как украинцы преодолевают эти тяжелые испытания.
Он заявил, что молится за украинскую власть, на которой "лежит обязанность руководить страной в трагические времена и принимать дальновидные решения ради мира".
"Украинский народ, несмотря на огромную трагедию, которую сейчас переживает, никогда не падал духом и не отчаялся. Мир открыл для себя смелый и сильный народ, который страдает и молится, плачет и борется, сопротивляется и надеется: благородный и страждущий народ", – написал Франциск.
Папа римский на фоне массового военного вторжения РФ призвал 13 марта прекратить убийства невиновных людей в Украине, сосредоточиться на диалоге и открыть гуманитарные коридоры.
20 марта Франциск обратился к международному сообществу с призывом прилагать усилия для прекращения войны РФ против Украины. Он также навещал раненых украинских детей в больнице в Ватикане.
7 ноября он заявил, что жестокость российских солдат, с которой они действуют в Украине, в целом "не присуща российскому народу". Также он упомянул российского писателя Федора Достоевского, который, по словам понтифика, до сих пор "вдохновляет христиан на осмысление христианства".
Такие заявления папы возмутили украинцев. В частности, посол Украины в США Оксана Маркарова предположила, что папа Франциск невнимательно читал Достоевского, а посол Украины в Ватикане Андрей Юраш написал, что приказы бомбить Украину отдают не наемники, а "искренние российские "гуманисты" – последователи Достоевского".
23 ноября Франциск осудил Россию за развязанную войну против Украины и назвал Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.