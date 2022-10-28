"Оттуда исходит дьявол". Папа римский призвал священников и монахинь не смотреть порнографию в интернете

Франциск: Чистое сердце, которое Иисус принимает каждый день, не может воспринять эту порнографическую информацию Фото: EPA

По словам папы, просмотр порнографии – "порок, который есть у очень многих людей, [...] даже у священников и монахинь".

"Оттуда исходит дьявол", – сказал он священникам и семинаристам.

В целом, говоря об использовании соцсетей и цифрового мира, Франциск сказал, что их следует использовать, но посоветовал не тратить на это слишком много времени.

"Чистое сердце, которое Иисус принимает каждый день, не может воспринять эту порнографическую информацию", – добавил он.

Папа посоветовал удалить такой контент с телефонов, "чтобы не было искушения".

Как отмечает BBC, церковное учение рассматривает порнографию как преступление против целомудрия.