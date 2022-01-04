ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

В Киеве правоохранители покупали у блогерши на OnlyFans интимные фото, чтобы обвинить ее в создании порноконтента

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Эротические фото девушка создавала дома
Эротические фото девушка создавала дома
Фото: depositphotos.com

В Киеве следователи Голосеевского управления полиции для разоблачения блогерши, которая размещала интимный контент на платформе OnlyFans, трижды купили ее оголенные фото. Об этом говорится в постановлении суда, опубликованном 22 декабря в Едином государственном реестре судебных дел.

"Подозреваемая по месту жительства организовала незаконную деятельность по изготовлению и распространению порнографической продукции с помощью веб-сайта OnlyFans, на котором посетители за денежное вознаграждение получают материалы порнографического характера в виде фото и видео", – говорится в постановлении суда.

В документе отмечается также, что следователи  трижды покупали интимные фото девушки, чтобы удостовериться, что подозреваемая действительно производит и распространяет порнографический контент.

Сообщается, что правоохранители заплатили за оголенные фотографии 330 грн, 930 грн и 972 грн.

Девушке предъявлены обвинения в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 301 Уголовного кодекса Украины (изготовление и сбыт порнографических материалов).

Имя блогерши не сообщается.

Теги: порнография, полиция, правоохранители, обвинение, вознаграждение, блогеры, следователь, фото, порно, блогер, контент, интим, девушка
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Фронтмен "Беz обмежень" Танчинец побывал на фармпроизводстве "Дарницы"
Фронтмен "Беz обмежень" Танчинец побывал на фармпроизводстве "Дарницы"
  Как приготовить кутью и компот из сухофруктов на Рождество. Рецепт от украинского кулинарного эксперта
  Как приготовить кутью и компот из сухофруктов на Рождество. Рецепт от украинского кулинарного эксперта
Супермодель и мама четырех детей Летиция Каста снялась полностью обнаженной для обложки журнала
Супермодель и мама четырех детей Летиция Каста снялась полностью обнаженной для обложки журнала
Доктор Комаровский увез своих внуков в горы
Доктор Комаровский увез своих внуков в горы
Никитюк засветила голую грудь во время массажа
Никитюк засветила голую грудь во время массажа
  Чмерковский о жене: Моя мечта – она зарабатывает, а я готовлю обеды. Я говорю: "Иди – делай, а я буду здесь сидеть"
  Чмерковский о жене: Моя мечта – она зарабатывает, а я готовлю обеды. Я говорю: "Иди – делай, а я буду здесь сидеть"
Повзрослевшая обладательница титула "Самая красивая девочка в мире" засветила голую грудь
Повзрослевшая обладательница титула "Самая красивая девочка в мире" засветила голую грудь
Две песни Go-A попали в рейтинг лучших песен "Евровидения" за все время проведения конкурса
Две песни Go-A попали в рейтинг лучших песен "Евровидения" за все время проведения конкурса
"Винник нервно закурил". Жена главы Черкасской ОГА Юрушева показала, как ее муж поет за рулем автомобиля
"Винник нервно закурил". Жена главы Черкасской ОГА Юрушева показала, как ее муж поет за рулем автомобиля
"Вау, сексуальная малышка София". Старшая дочь Сталлоне засветила соски в очень облегающем платье
"Вау, сексуальная малышка София". Старшая дочь Сталлоне засветила соски в очень облегающем платье
  Проживающий в Китае украинский композитор Тарас Куценко стал лауреатом американской премии Silver Mask за музыку к проекту Magic Song
  Проживающий в Китае украинский композитор Тарас Куценко стал лауреатом американской премии Silver Mask за музыку к проекту Magic Song
  Шура рассказал, что менеджеры обворовали его так, что не осталось денег на лечение рака
  Шура рассказал, что менеджеры обворовали его так, что не осталось денег на лечение рака
"Будьте горячими штучками". Победительница "Танцев со звездами" Гвоздева станцевала эротический танец в дверном проеме
"Будьте горячими штучками". Победительница "Танцев со звездами" Гвоздева станцевала эротический танец в дверном проеме
Уехавший за границу Богдан показал девушек, в компании которых встретил Новый год
Уехавший за границу Богдан показал девушек, в компании которых встретил Новый год
"Мне нравится твоя задница". Лонгория в лосинах крупным планом показала пятую точку на первой тренировке в году
"Мне нравится твоя задница". Лонгория в лосинах крупным планом показала пятую точку на первой тренировке в году
"Такие же люди, как и все остальные". Водонаева призналась, что дружит с порнозвездами
"Такие же люди, как и все остальные". Водонаева призналась, что дружит с порнозвездами
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Хоть бы сиськи прикрыла", "Попка – супер". Королева в отражении зеркала засветила пятую точку (118479)
2
"Вау, какая жопка", "Иисусе", "Волочкова сейчас вены вскроет". Полностью голая и без макияжа Собчак позировала в бане (99716)
3
"Хочу эту цыпочку". Босая Сальма Хайек оголила пышную грудь (96691)
4
"Показывает сиськи, черт возьми!" Рианна засветила соски крупным планом (79735)
5
"Маленький цветочек", "Бубочка". Блогер Вербинец засветила промежность в плавках, спущенных до лобка (63136)
6
"Горячая цыпочка". Рианна снялась без бюстгальтера (53674)
7
"Какие груди! Желанная милфа". Мейхер выставила грудь на свежем фото (48183)
8
Уехавший за границу Богдан показал девушек, в компании которых встретил Новый год (47985)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS