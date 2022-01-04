В Киеве правоохранители покупали у блогерши на OnlyFans интимные фото, чтобы обвинить ее в создании порноконтента

"Подозреваемая по месту жительства организовала незаконную деятельность по изготовлению и распространению порнографической продукции с помощью веб-сайта OnlyFans, на котором посетители за денежное вознаграждение получают материалы порнографического характера в виде фото и видео", – говорится в постановлении суда.

В документе отмечается также, что следователи трижды покупали интимные фото девушки, чтобы удостовериться, что подозреваемая действительно производит и распространяет порнографический контент.

Сообщается, что правоохранители заплатили за оголенные фотографии 330 грн, 930 грн и 972 грн.

Девушке предъявлены обвинения в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 301 Уголовного кодекса Украины (изготовление и сбыт порнографических материалов).

Имя блогерши не сообщается.