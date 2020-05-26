Для создания запрещенного контента четверо фигурантов привлекли восьмерых несовершеннолетних, сообщает пресс-служба киберполиции Украины.

В ходе обысков полиция изъяла у фигурантов около 6 Тбайт противоправного контента Фото: cyberpolice.gov.ua

Киберполиция Украины разоблачила злоумышленников, которые распространяли порноконтент с участием детей. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что для создания запрещенного контента четверо фигурантов привлекли восьмерых несовершеннолетних. Жертвами сексуальной эксплуатации стали дети в возрасте от семи до 14 лет.

Во время профилактической операции киберполицейские вместе со следователями провели 54 обыска в разных областях Украины, в результате которых были разоблачены лица, изготавливавшие и распространявшие противоправный контент.

Как сообщается, правоохранители разоблачили злоумышленников в Черниговской, Днепропетровской, Винницкой областях и на Волыни. Последнему объявлено о подозрении по ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) и ст. 153 (сексуальное насилие) Уголовного кодекса Украины, а также избрана мера пресечения – содержание под стражей. Всего в ходе обысков полиция изъяла у фигурантов около 6 Тбайт противоправного контента.

ВИДЕО