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Киберполиция Украины разоблачила злоумышленников, которые распространяли порноконтент с участием детей

Для создания запрещенного контента четверо фигурантов привлекли восьмерых несовершеннолетних, сообщает пресс-служба киберполиции Украины.

 
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В ходе обысков полиция изъяла у фигурантов около 6 Тбайт противоправного контента
В ходе обысков полиция изъяла у фигурантов около 6 Тбайт противоправного контента
Фото: cyberpolice.gov.ua

Киберполиция Украины разоблачила злоумышленников, которые распространяли порноконтент с участием детей. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что для создания запрещенного контента четверо фигурантов привлекли восьмерых несовершеннолетних. Жертвами сексуальной эксплуатации стали дети в возрасте от семи до 14 лет.

Во время профилактической операции киберполицейские вместе со следователями провели 54 обыска в разных областях Украины, в результате которых были разоблачены лица, изготавливавшие и распространявшие противоправный контент.

Как сообщается, правоохранители разоблачили злоумышленников в Черниговской, Днепропетровской, Винницкой областях и на Волыни. Последнему объявлено о подозрении по ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) и ст. 153 (сексуальное насилие) Уголовного кодекса Украины, а также избрана мера пресечения – содержание под стражей. Всего в ходе обысков полиция изъяла у фигурантов около 6 Тбайт противоправного контента.

ВИДЕО
Видео: Національна поліція України / YouTube
Теги: порнография, полиция, обыск, правоохранители, сексуальное насилие, киберполиция
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