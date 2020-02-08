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Жителя Одессы подозревают в краже более 1 млн грн из банка – киберполиция

По данным следствия, житель Одессы с помощью системы онлайн-платежей банковских учреждений, которые не являются резидентами Украины, завладел более 1 млн грн украинского банка.

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Киберполиция сообщила мужчине о подозрении
Киберполиция сообщила мужчине о подозрении
Фото: EPA (архив)

37-летнего жителя Одессы подозревают в краже более 1 млн грн из банка. Об этом 8 февраля сообщила пресс-служба департамента киберполиции Нацполиции Украины.

"Мужчина с помощью системы онлайн-платежей банковских учреждений, которые не являются резидентами Украины, завладел денежными средствами украинского банка. Правоохранители установили, что злоумышленник зарегистрировал юридическое лицо, открыл счет и получил банковскую карточку. Эта фирма якобы реализовывала товары по всему миру. Далее на счет фирмы поступили средства от предприятия-нерезидента за якобы оплату товаров. После чего фигурант через интернет оформил "возврат товара", – говорится в сообщении.

Пока банк проводил возврат транзакции, мужчина, по версии следствия, с нескольких банкоматов снял более 1 млн грн, которые принадлежали банку.

Жителю Одессы сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Санкция статьи предусматривает до 12 лет тюрьмы.

Теги: Одесса, полиция, мошенничество, киберполиция
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