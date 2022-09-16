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16 сентября, 2022
 
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Осужденный на 30 лет за торговлю людьми рэпер R. Kelly признан виновным в хранении детской порнографии и насилии над несовершеннолетними

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R. Kelly сможет выйти на свободу в 85 лет
R. Kelly сможет выйти на свободу в 85 лет
Фото: rkelly.fan.page / Instagram

Американский рэпер R. Kelly, приговоренный летом 2022 года к 30 годам лишения свободы за преступления сексуального характера и торговлю людьми, признан также виновным в сексуальном насилии над несовершеннолетними и хранении детской порнографии.

Об этом 14 сентября сообщило издание The Guardian со ссылкой не решение федерального суда. Всего суд вынес приговоры по шести пунктам из 13 предъявленных артисту обвинений.

Контекст:

R. Kelly стал известным в 1990-х годах как исполнитель песен в стиле RʼnʼB. Певец является обладателем трех "Грэмми". Одна из самых популярных его композиций – I Believe I Can Fly, ставшая саундтреком к фильму "Космический джем".

В сентябре 2021 года суд признал артиста виновным в сексуальной эксплуатации женщин и несовершеннолетних девушек. Певцу грозило наказание вплоть до пожизненного заключения. 45 свидетелей обвинения заявили о сексуальном и физическом насилии со стороны R. Kelly. По их утверждениям, обвиняемый держал их взаперти и шантажировал. Некоторые жертвы на момент совершения преступления были несовершеннолетними.

В июне 2022 года федеральный суд Бруклина приговорил 55-летнего артиста к 30 годам тюрьмы.

Теги: порнография, тюрьма, приговор, жертвы, преступление, торговля, обвинение, насилие, рэпер, R. Kelly
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