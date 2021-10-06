YouTube удалил аккаунты рэпера R. Kelly, признанного виновным в торговле людьми с целью их сексуальной эксплуатации

Решение о закрытии каналов артиста было принято "в соответствии с принципами ответственности" компании, говорится в заявлении. Певец также не сможет создавать новые каналы на этой платформе.

Администрация сервиса подчеркнула, что речь идет о блокировке только аккаунтов артиста, а его песни, опубликованные другими пользователями, останутся в публичном доступе.

Ранее страницы рэпера были заблокировали в Facebook, Instagram и Twitter, отмечается в публикации.