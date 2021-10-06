YouTube удалил аккаунты рэпера R. Kelly, признанного виновным в торговле людьми с целью их сексуальной эксплуатации

Решение о закрытии каналов артиста было принято "в соответствии с принципами ответственности" компании, говорится в заявлении. Певец также не сможет создавать новые каналы на этой платформе.
Администрация сервиса подчеркнула, что речь идет о блокировке только аккаунтов артиста, а его песни, опубликованные другими пользователями, останутся в публичном доступе.
Ранее страницы рэпера были заблокировали в Facebook, Instagram и Twitter, отмечается в публикации.
R. Kelly стал известным в 1990-х годах как исполнитель песен в стиле RʼnʼB. Певец является обладателем трех "Грэмми". Одна из самых популярных его композиций – I Believe I Can Fly, ставшая саундтреком к фильму "Космический джем".
В сентябре суд признал артиста виновным в сексуальной эксплуатации женщин и несовершеннолетних девушек. Приговор вынесут 4 мая 2022 года. Певцу грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. 45 свидетелей обвинения заявили о сексуальном и физическом насилии со стороны R. Kelly. По их утверждениям, обвиняемый держал их взаперти и шантажировал. Некоторые жертвы на момент совершения преступления были несовершеннолетними.