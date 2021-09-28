  Автора песни I Believe I Can Fly певца R. Kelly признали виновным в торговле людьми

Присяжные признали R. Kelly виновным по восьми пунктам о торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и одному пункту о рэкете. Приговор вынесут 4 мая 2022 года.

Певцу грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

45 свидетелей обвинения заявили о сексуальном и физическом насилии со стороны R. Kelly. По их утверждениям, обвиняемый держал их взаперти и шантажировал. Некоторые жертвы на момент совершения преступления были несовершеннолетними.

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Видео: RKellyTV / YouTube