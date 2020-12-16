Семья Джексона выиграла суд против телеканала, который показал фильм "Покидая Неверленд"

Суд обязал телеканал НВО выплатить семье американского певца Майкла Джексона, умершего в 2009 году, компенсацию в размере $100 млн за трансляцию компрометирующей репутацию артиста картины "Покидая Неверленд".

Семья американского певца Майкла Джексона выиграла апелляционный иск против телеканала HBO, который транслировал фильм режиссера Дэна Рида "Покидая Неверленд", повествующий об артисте как о человеке, совершавшем сексуальное насилие над детьми. Решение суда 14 декабря обнародовал таблоид The Hollywood Reporter.

В суде представители артиста заявили, что в 1992 году телеканал получил эксклюзивные права на показ фильма Джексона The Dangerous Tour, в свою очередь обязавшись в течение 27 лет не выпускать в эфир какие бы то ни было материалы, порочащие репутацию артиста.

Рассмотрев аргументы представителей семьи Джексона, суд назвал договор все еще действующим и обязал руководство канала выплатить семье артиста $100 млн.

Американский певец и композитор Майкл Джексон скончался в 2009 году в возрасте 50 лет, оставив, по информации СМИ, наследство в размере $300 млн. Причиной смерти стала инъекция снотворного, сделанная личным врачом звезды Конрадом Мюрреем.

Премьера фильма "Покидая Неверленд" состоялась 25 января 2019 года на кинофестивале Сандэнс в штате Юта. Он также был показан каналами HBO и Channel 4.

Семья певца назвала фильм "публичным линчеванием Джексона", а создателей картины обвинили в нежелании озвучивать правду.

В феврале 2019 года представители семьи Джексона обратились в арбитражный суд с иском против НВО.