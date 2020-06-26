Дочь Джексона в годовщину его смерти обнародовала фото поцелуя с отцом в губы

22-летняя дочь американского певца Майкла Джексона Пэрис Джексон почтила память отца в 11-ю годовщину его смерти.

Дочь Джексона: Скучаю по тебе и люблю каждый день Фото: parisjackson / Instagram

22-летняя дочь американского певца Майкла Джексона Пэрис Джексон на своей странице в Instagram опубликовала пост, который посвятила памяти отца – 11 лет назад артист умер от передозировки лекарственных препаратов.

"Скучаю по тебе и люблю каждый день. Спасибо за волшебство", − написала Пэрис Джексон.

Пэрис Джексон родилась в 1998 году в Калифорнии. Ее мать – вторая супруга певца Майкла Джексона медсестра Дебора Роу. В браке с артистом она родила двух детей. Брат Пэрис Принс старше ее на год.

До совершеннолетия Пэрис Джексон росла в поместье своего отца "Неверлэнд".

Американский певец и композитор Майкл Джексон скончался в 2009 году в возрасте 50 лет, оставив, по информации СМИ, наследство в размере $300 млн. Причиной смерти стала инъекция снотворного, сделанная личным врачом звезды Конрадом Мюрреем.

Спустя 10 лет после смерти Джексона в номинации "Лучший документальный или нон-фикшен-проект" победила картина режиссера Дэена Рида "Покидая Неверленд", в которой очевидцы рассказывают об артисте как о человеке, совершавшем сексуальное насилие над детьми.

Семья Джексона выразила возмущение фильмом.