Младший сын Джексона купил особняк за $2,6 млн по соседству с Траволтой

Младший сын покойного короля поп-музыки Майкла Джексона Биги Джексон на свое 18-летие приобрел особняк стоимостью $2,6 млн.

Первое собственное жилье 18-летнего Биги Джексона расположено в Калифорнии на закрытой охраняемой территории, сообщает американский еженедельник Variety.

Биги Джексон заплатил за особняк $2,6 млн. На территории особняка расположены два газона, бассейн, три гаража, а в доме насчитывается шесть спален и семь ванных комнат.

Издание сообщает, что особняк был построен 30 лет назад, а накануне покупки в нем был проведен капитальный ремонт. По соседству с особняком младшего сына Джексона расположен дом американского актера Джона Траволты.

Младший сын Джексона ранее был известен как Принс Джексон и Бланкет, но, повзрослев, наследник короля поп-музыки сменил имя на Биги.

До совершеннолетия Бланкет рос в поместье своего отца "Неверлэнд" вместе со старшими братом и сестрой.

В 2017 году старшая сестра Перис Джексон приобрела особняк за $2 млн в пустыне Каньон Топанга, а спустя несколько месяцев старший сын Джексона – Майкл Джексон – младший заплатил $2,2 млн за поместье в Калифорнии.

Биги Джексон является известным в США YouTube-блогером – наследник Майкла Джексона вместе со старшим братом публикует на канале кинорецензии.

Американский певец и композитор Майкл Джексон скончался в 2009 году, оставив, по информации СМИ, наследство в размере $300 млн.