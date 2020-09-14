Правнучка основателя дома Gucci Зарини заявила, что отчим насиловал ее с шести лет

Правнучка основателя модного дома Gucci Александра Зарини обвинила отчима в сексуальном насилии, а мать – в том, что покрывала преступника.

35-летняя Александра Зарини, правнучка основателя модного дома Gucci Гуччио Гуччи, подала иск против своего отчима Джозефа Руффало в Верховный суд Калифорнии. Об этом сообщает The New York Times.

Зарини обвинила Руффало в сексуальном насилии, длившемся в течение 16 лет, а свою мать и бабушку – в соучастии в этом преступлении. Женщина заявила, что отчим подвергал ее сексуальному насилию с шести до 22 лет. Она уверяет, что ее мать Патрисия Гуччи покрывала насильника. Согласно заявлению Зарини, мать и бабушка избивали ее, чтобы добиться молчания.

Патрисия Гуччи отрицает обвинения и утверждает, что с Буффало прекратила все контакты с тех пор, как узнала о его преступлении в отношении дочери.

"Я глубоко сожалею о боли, которую Джозеф Руффало причинил Александре. То, что он с ней сделал, непростительно, и я была опустошена, когда она рассказала мне обо всем в офисе нашего семейного врача в Лондоне в сентябре 2007 года. Я немедленно инициировала бракоразводный процесс против Руффало и приступила к исцелению моей семьи с помощью психолога. Я в равной степени расстроена обвинениями против меня и ее бабушки, которые полностью ложны", – заявила Патрисия Гуччи.