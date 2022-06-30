55-летний автор хита I Believe I Can Fly осужден на 30 лет за торговлю людьми и сексуальные преступления

R. Kelly сможет выйти на свободу в 85 лет Фото: rkelly.fan.page / Instagram

Федеральная прокуратура рекомендовала в качестве приговора осуждение на срок не менее 25 лет, исходя из тяжести преступлений рэпера. Судебный процесс длился около месяца.

Несмотря на сильных адвокатов и отказ самого артиста давать показания, говорится в публикации, прокуратуре удалось найти свидетелей, которые сообщили, что его менеджеры, телохранители и помощники помогали ему находить жертв.