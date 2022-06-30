55-летний автор хита I Believe I Can Fly осужден на 30 лет за торговлю людьми и сексуальные преступления

Федеральная прокуратура рекомендовала в качестве приговора осуждение на срок не менее 25 лет, исходя из тяжести преступлений рэпера. Судебный процесс длился около месяца.
Несмотря на сильных адвокатов и отказ самого артиста давать показания, говорится в публикации, прокуратуре удалось найти свидетелей, которые сообщили, что его менеджеры, телохранители и помощники помогали ему находить жертв.
R. Kelly стал известным в 1990-х годах как исполнитель песен в стиле RʼnʼB. Певец является обладателем трех "Грэмми". Одна из самых популярных его композиций – I Believe I Can Fly, ставшая саундтреком к фильму "Космический джем".
В сентябре суд признал артиста виновным в сексуальной эксплуатации женщин и несовершеннолетних девушек. Певцу грозило наказание вплоть до пожизненного заключения. 45 свидетелей обвинения заявили о сексуальном и физическом насилии со стороны R. Kelly. По их утверждениям, обвиняемый держал их взаперти и шантажировал. Некоторые жертвы на момент совершения преступления были несовершеннолетними.