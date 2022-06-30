Бульвар Шоубиз
 
30 июня, 2022
 
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55-летний автор хита I Believe I Can Fly осужден на 30 лет за торговлю людьми и сексуальные преступления

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R. Kelly сможет выйти на свободу в 85 лет
R. Kelly сможет выйти на свободу в 85 лет
Фото: rkelly.fan.page / Instagram

Американский рэпер R. Kelly приговорен к 30 годам лишения свободы в федеральной тюрьме после осуждения по девяти обвинениям, включая преступления сексуального характера и торговлю людьми. Об этом 29 июня сообщил таблоид TMZ со ссылкой на заявление судьи федерального суда в Бруклине.

Федеральная прокуратура рекомендовала в качестве приговора осуждение на срок не менее 25 лет, исходя из тяжести преступлений рэпера. Судебный процесс длился около месяца. 

Несмотря на сильных адвокатов и отказ самого артиста давать показания, говорится в публикации, прокуратуре удалось найти свидетелей, которые сообщили, что его менеджеры, телохранители и помощники помогали ему находить жертв.

Контекст:

R. Kelly стал известным в 1990-х годах как исполнитель песен в стиле RʼnʼB. Певец является обладателем трех "Грэмми". Одна из самых популярных его композиций – I Believe I Can Fly, ставшая саундтреком к фильму "Космический джем".

В сентябре суд признал артиста виновным в сексуальной эксплуатации женщин и несовершеннолетних девушек. Певцу грозило наказание вплоть до пожизненного заключения. 45 свидетелей обвинения заявили о сексуальном и физическом насилии со стороны R. Kelly. По их утверждениям, обвиняемый держал их взаперти и шантажировал. Некоторые жертвы на момент совершения преступления были несовершеннолетними.

Теги: США, скандал, певец, рэпер
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