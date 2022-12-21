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21 декабря, 2022
 
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"Теперь у меня только печенье, консервы, вода и молоко в тетрапаке". Скичко рассказал, как живет без света на 10-м этаже

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Скичко: Холодильник это пережиток современности, бесполезный, когда он выключен
Скичко: Холодильник – это пережиток современности, бесполезный, когда он выключен
Фото: aleksandrskichko / Instagram

В доме бывшего советника главы Черкасской областной государственной (военной) администрации Александра Скичко за последние двое суток свет появлялся максимум на три часа. Об этом Скичко написал 21 декабря в Instagram.

"И мой пример далеко не самый худший. Но я могу сказать, что когда он появляется, ты ценишь это по-настоящему", – написал он.

Скичко отметил, что в последний раз свет в его доме был прошлой ночью, когда он только вернулся домой, пешком преодолев 10 этажей. 

"Снял куртку, помыл руки, проверил, есть ли горячая вода  вкуснятина. Правда, мы никогда раньше так не ценили горячую воду. Ходил пить воду и есть печеньки, потому что теперь у меня только печенье, консервы, вода и молоко в тетрапаке. Холодильник – это пережиток современности, бесполезный, когда выключен. Как шкаф. Тупо очень дорогой шкаф, который еще и желательно не закрывать, а то будет вонять. А потом дали свет, – описал происходящее Скичко. – Поставил на зарядку все, что только можно, лег в постель, а свет еще горит. Так и хочется сказать: "Да выключайте уже, я все, лучше дайте завтра утром, когда проснусь".

Скичко отметил, что утром света уже не было. 
Контекст:

С начала октября российские оккупанты массированно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране стали вводить временные отключения света.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Теги: отключение света, война России против Украины, Александр Скичко
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