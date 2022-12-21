"Теперь у меня только печенье, консервы, вода и молоко в тетрапаке". Скичко рассказал, как живет без света на 10-м этаже

"И мой пример далеко не самый худший. Но я могу сказать, что когда он появляется, ты ценишь это по-настоящему", – написал он.
Скичко отметил, что в последний раз свет в его доме был прошлой ночью, когда он только вернулся домой, пешком преодолев 10 этажей.
"Снял куртку, помыл руки, проверил, есть ли горячая вода – вкуснятина. Правда, мы никогда раньше так не ценили горячую воду. Ходил пить воду и есть печеньки, потому что теперь у меня только печенье, консервы, вода и молоко в тетрапаке. Холодильник – это пережиток современности, бесполезный, когда выключен. Как шкаф. Тупо очень дорогой шкаф, который еще и желательно не закрывать, а то будет вонять. А потом дали свет, – описал происходящее Скичко. – Поставил на зарядку все, что только можно, лег в постель, а свет еще горит. Так и хочется сказать: "Да выключайте уже, я все, лучше дайте завтра утром, когда проснусь".
Скичко отметил, что утром света уже не было.
Контекст:
С начала октября российские оккупанты массированно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране стали вводить временные отключения света.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.